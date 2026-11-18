La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) estadounidense confirmó cuáles son los beneficiarios que recibirán un pago este miércoles 18 de noviembre de 2026.

Durante el mes de noviembre, la SSA enviará pagos escalonados a trabajadores jubilados, personas con discapacidades que cumplen los requisitos y los cónyuges o dependientes supervivientes de trabajadores fallecidos, según su fecha de nacimiento.

De acuerdo al calendario de pagos del Seguro Social, algunos beneficiarios están por recibir el dinero correspondiente al undécimo mes del año.

Beneficiarios que recibirán un pago del Seguro Social el 18 de noviembre

Los beneficiarios que percibirán un pago del Seguro Social el miércoles 18 de noviembre son todas las personas con una fecha de nacimiento entre el día 11 y 20 de un mes.

El siguiente pago será el miércoles 25 de noviembre, es decir, el cuarto miércoles del mes, y corresponde a las personas cuya fecha de nacimiento se encuentre entre los días 21 y 31 de un mes.

La ley federal exige que todos los pagos de beneficios federales, incluidos los del Seguro Social y el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), se realicen de forma electrónica. Las dos maneras con las que se pueden recibir los pagos de SSA son a través de un depósito electrónico a una cuenta bancaria o a través de la tarjeta de débito de Mastercard Direct Express. De todas maneras, el organismo federal estadounidense recomienda la opción de depósito por cuenta bancaria.

Tarjeta de Seguro Social junto a un billete de 100 dólares. Foto: Grok

Fechas de pagos del Seguro Social de EE.UU. en noviembre 2026

Según el calendario oficial de la SSA, estas son las fechas de pagos de noviembre 2026:



Viernes 30 de octubre : se pagan los beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario ( SSI )

: se pagan los beneficios de la ( ) Martes 3 de noviembre : pagos a las personas que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997

: pagos a las personas que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997 Martes 10 de noviembre : pagos a beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 1 y 10 de un mes

: pagos a beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 1 y 10 de un mes Miércoles 18 de noviembre : pagos a beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 11 y 20 de un mes

: pagos a beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 11 y 20 de un mes Miércoles 25 de noviembre: pagos a beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 21 y 31 de un mes

Cómo se envían los pagos del Seguro Social mes a mes

El calendario oficial de la SSA indica que los pagos del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) se realizan el primer día de cada mes. En tanto, el tercer día se efectúan los depósitos para quienes empezaron a cobrar sus beneficios antes de mayo de 1997.

Si una persona comenzó a cobrar pagos de Seguridad Social antes de mayo de 1997 o si recibe tanto la Seguridad Social como el SSI, la Seguridad Social se paga el día 3 de cada mes y el SSI el día 1.

Los otros pagos del Seguro Social se envían desde el segundo miércoles de cada mes al cuarto, dependiendo de la fecha de nacimiento del beneficiario.

Los beneficiarios que nacieron entre el día 1 y 10 de cada mes cobran el segundo miércoles del mes. En tanto, quienes nacieron entre el día 11 y 20 cobran el tercer miércoles, y los que nacieron entre los días 21 y 31 recibirán el cheque del Seguro Social el cuarto miércoles del mes.

Oficinas de la Administración del Seguro Social en Estados Unidos. Foto: AARP.

La ley federal exige que todos los pagos de beneficios federales, incluidos los del Seguro Social y el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), se realicen de forma electrónica. Las dos maneras con las que se pueden recibir los pagos de SSA son a través de un depósito electrónico a una cuenta bancaria o a través de la tarjeta de débito de Mastercard Direct Express. De todas maneras, el organismo federal estadounidense recomienda la opción de depósito por cuenta bancaria.