¿Quiénes recibirán un nuevo pago del Seguro Social en EE.UU. el 21 de octubre de 2026? Lista de beneficiarios

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) estadounidense confirmó cuáles son los beneficiarios que recibirán un pago este miércoles 21 de octubre de 2026.

Durante el mes de octubre, la SSA enviará pagos escalonados a trabajadores jubilados, personas con discapacidades que cumplen los requisitos y los cónyuges o dependientes supervivientes de trabajadores fallecidos, según su fecha de nacimiento.

De acuerdo al calendario de pagos del Seguro Social, algunos beneficiarios están por recibir el dinero correspondiente al décimo mes del año.

Lista de beneficiarios que recibirán un pago del Seguro Social el 21 de octubre

Los beneficiarios que percibirán un pago del Seguro Social el miércoles 21 de octubre son todas las personas con una fecha de nacimiento entre el día 11 y 20 de un mes.

El siguiente pago será el miércoles 28 de octubre, es decir, el cuarto miércoles del mes, y corresponde a las personas cuya fecha de nacimiento se encuentre entre los días 21 y 31 de un mes.

La ley federal exige que todos los pagos de beneficios federales, incluidos los del Seguro Social y el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), se realicen de forma electrónica. Las dos maneras con las que se pueden recibir los pagos de SSA son a través de un depósito electrónico a una cuenta bancaria o a través de la tarjeta de débito de Mastercard Direct Express. De todas maneras, el organismo federal estadounidense recomienda la opción de depósito por cuenta bancaria.

Cronograma de pagos del Seguro Social para octubre de 2026

Según el calendario oficial de la SSA, estas son las fechas de pagos de octubre 2026:



Jueves 1º de octubre: se pagan los beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)

Viernes 2 de octubre: pagos a las personas que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997

Miércoles 14 de octubre: pagos a beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 1 y 10 de un mes

Miércoles 21 de octubre: pagos a beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 11 y 20 de un mes

Miércoles 28 de octubre: pagos a beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 21 y 31 de un mes

Viernes 30 de octubre: se pagan los beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) correspondientes a noviembre

Tarjeta de Seguro Social con billetes de dólar. Foto: Grok

Cómo se envían los pagos del Seguro Social cada mes

El calendario oficial de la SSA indica que los pagos del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) se realizan el primer día de cada mes. En tanto, el tercer día se efectúan los depósitos para quienes empezaron a cobrar sus beneficios antes de mayo de 1997.

Si una persona comenzó a cobrar pagos de Seguridad Social antes de mayo de 1997 o si recibe tanto la Seguridad Social como el SSI, la Seguridad Social se paga el día 3 de cada mes y el SSI el día 1.

Los otros pagos del Seguro Social se envían desde el segundo miércoles de cada mes al cuarto, dependiendo de la fecha de nacimiento del beneficiario.

Los beneficiarios que nacieron entre el día 1 y 10 de cada mes cobran el segundo miércoles del mes. En tanto, quienes nacieron entre el día 11 y 20 cobran el tercer miércoles, y los que nacieron entre los días 21 y 31 recibirán el cheque del Seguro Social el cuarto miércoles del mes.