¿Quiénes recibirán un nuevo pago del Seguro Social en EE.UU. el 1 de octubre de 2026? Lista de beneficiarios

La Administración del Seguro Social ( SSA , por sus siglas en inglés) estadounidense confirmó cuáles son los beneficiarios que recibirán un pago este jueves 1 de octubre de 2026.

Durante el mes de octubre, la SSA enviará pagos escalonados a trabajadores jubilados, personas con discapacidades que cumplen los requisitos y los cónyuges o dependientes supervivientes de trabajadores fallecidos, según su fecha de nacimiento.

Estas personas recibirán un pago del Seguro Social este 1 de octubre

De acuerdo al calendario de pagos del Seguro Social , los beneficiarios que percibirán este pago este jueves 1 de octubre son todas las personas beneficiarias de SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario).

El próximo pago será el viernes 2 de octubre, y corresponde a las personas que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997.

La ley federal exige que todos los pagos de beneficios federales, incluidos los del Seguro Social y el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), se realicen de forma electrónica. Las dos maneras con las que se pueden recibir los pagos de SSA son a través de un depósito electrónico a una cuenta bancaria o a través de la tarjeta de débito de Mastercard Direct Express. De todas maneras, el organismo federal estadounidense recomienda la opción de depósito por cuenta bancaria.

Un pantalón de jean con un billete de 100 dólares en su bolsillo. Foto: Pxhere.

Cronograma de pagos del Seguro Social para octubre de 2026

Según el calendario oficial de la SSA, estas son las fechas de pagos de octubre 2026:

Jueves 1 de octubre: se pagan los beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)

Viernes 2 de octubre: pagos a las personas que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997

Miércoles 14 de octubre: pagos a beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 1 y 10 de un mes

Miércoles 21 de octubre: pagos a beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 11 y 20 de un mes

Miércoles 28 de octubre: pagos a beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 21 y 31 de un mes

Además, durante el mes de octubre existen dos ajustes en el calendario debido a fechas que caen durante el fin de semana.

En primer lugar, el pago que corresponde normalmente al día 3 de cada mes, se adelantará al viernes 2 de octubre de 2026. A su vez, el segundo ajuste se dará a finales de mes, el viernes 30 de octubre, ya que el pago de SSI que corresponde a noviembre se adelanta al último día hábil de octubre, dado que el 1 de noviembre cae domingo.

En ambos casos, la Seguridad Social adelanta el depósito al día hábil anterior con el objetivo de que los beneficiarios no se queden sin cobrar por coincidir con el fin de semana.

Seguro Social de Estados Unidos y billetes de dólares. Foto: Canva.

Cómo se envían los pagos del Seguro Social cada mes

El calendario oficial de la SSA indica que los pagos del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) se realizan el primer día de cada mes. En tanto, el tercer día se efectúan los depósitos para quienes empezaron a cobrar sus beneficios antes de mayo de 1997.

Si una persona comenzó a cobrar pagos de Seguridad Social antes de mayo de 1997 o si recibe tanto la Seguridad Social como el SSI, la Seguridad Social se paga el día 3 de cada mes y el SSI el día 1.

Los otros pagos del Seguro Social se envían desde el segundo miércoles de cada mes al cuarto, dependiendo de la fecha de nacimiento del beneficiario.

Los beneficiarios que nacieron entre el día 1 y 10 de cada mes cobran el segundo miércoles del mes. En tanto, quienes nacieron entre el día 11 y 20 cobran el tercer miércoles, y los que nacieron entre los días 21 y 31 recibirán el cheque del Seguro Social el cuarto miércoles del mes.