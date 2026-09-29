Arrestan a un matrimonio por el asesinato de su yerno, un ejecutivo de The New York Times

Una pareja de Bay Area Park (Estados Unidos) fue acusada de disparar y matar a su yerno en un parque deportivo suburbano el sábado por la tarde, según informó la policía local.

El hombre, Jonathan McKinsey, de 40 años, fue hallado muerto con múltiples heridas de bala alrededor de las 3 de la tarde en un estacionamiento del Dublin Sports Grounds, un complejo deportivo y parque infantil en Dublín, California, a unos 56 kilómetros al este del centro de San Francisco, según los Servicios de Policía de Dublin.

Según un portavoz de The New York Times, McKinsey era director de ingeniería del departamento de videojuegos de la compañía. Antes de incorporarse al Times en 2023, trabajó para varias empresas tecnológicas, entre ellas Splunk, Coursera y Oracle, según su perfil de LinkedIn.

Violencia doméstica y acusaciones de discriminación por identidad de género

Las autoridades arrestaron a Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 76 años, en relación con el tiroteo. Según la policía, son un matrimonio que reside en Dublín y son los padres de la esposa de McKinsey.

A New York Times executive was fatally shot allegedly by his 77-year-old in-laws in Northern California. Jonathan McKinsey, 40, was gunned down outside a popular sports complex in Dublin, about a block from the police department. McKinsey's in-laws have been taken into custody.… pic.twitter.com/VDbJP8j8P8 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) September 28, 2026

La policía no ha revelado el motivo del tiroteo, pero McKinsey y su esposa tenían un matrimonio conflictivo y vivían separados, según consta en los registros. Ambos habían solicitado órdenes de alejamiento por violencia doméstica el año pasado en el condado de Alameda. McKinsey también se declaró inocente el año pasado de dos cargos menores de maltrato infantil.

Según la solicitud de orden de alejamiento que presentó en diciembre de 2025, McKinsey era un hombre transgénero y acusó a su esposa, Candice Jang, y a sus suegros de maltratarlo debido a su identidad. Afirmó que su suegra lo llamó a él y a uno de sus hijos "pervertido" y "monstruo" después de que el niño se probara vestidos, y acusó a su suegro de golpearlo en el pecho mientras se recuperaba de una cirugía de doble mastectomía.

En su declaración de octubre de 2025, Jang afirmó que McKinsey la había agarrado de los antebrazos durante una discusión y la había arrojado contra la esquina de una mesa, fracturándole una vértebra en la parte superior de la espalda. Jang también acusó a McKinsey de maltratar emocionalmente a su madre.

Los intentos de contactar con Jang y su abogada el lunes no tuvieron éxito.

Cómo fue el asesinato de Jonathan McKinsey

Assad Razawi, residente de Dublín, declaró que el sábado, alrededor de las 3 de la tarde, se encontraba frente a un supermercado cerca de su auto cuando oyó lo que parecieron ser cinco o seis disparos provenientes del parque deportivo al otro lado de la calle. Al mirar, vio a un hombre caer al suelo en el estacionamiento y a otro hombre y una mujer alejándose tranquilamente del lugar. El San Francisco Chronicle fue el primer medio en publicar el relato de Razawi.

Casi al mismo tiempo, un sargento de la policía de Dublín que pasaba en coche por el parque vio a un hombre tendido en el suelo y se detuvo para investigar, según informó la policía local. Los servicios de emergencia comenzaron a llegar tras recibir llamadas al 911 de personas que se encontraban en el parque informando del tiroteo.

Los testigos señalaron a los agentes a dos personas que se encontraban cerca, a quienes la policía identificó como Shouyong Zhang y Shili Chen. Ambos permanecen detenidos sin posibilidad de fianza bajo sospecha de asesinato, y los detectives continúan investigando. También se les acusa de disparar un arma de fuego intencionadamente por negligencia grave, conspiración y poner en peligro a un menor, con riesgo de causarle lesiones corporales graves o la muerte. No se ha aclarado a qué menores se refería el último cargo.

Está previsto que comparezcan ante el juez el miércoles. No estaba claro si Zhang y Chen contaban con representación legal.

Antecedentes de violencia

Un informe del Servicio de Policía de Dublín señala que el 17 de octubre, un agente se reunió con Jang, quien declaró que su esposo había golpeado a su hijo de 6 años en la cara con la mano abierta. Cuando los agentes acudieron a la residencia para contactar con McKinsey, encontraron a un niño de 2 años en una habitación del piso superior sin supervisión. Los agentes afirman que McKinsey había dejado al niño solo durante más de una hora mientras él iba de compras.

Posteriormente, McKinsey fue acusado ante el Tribunal Superior del Condado de Alameda de dos delitos menores de abuso infantil relacionados con los incidentes. Se declaró inocente de ambos cargos y fue puesto en libertad con la condición de completar 12 cursos de crianza. Se programó una audiencia preliminar para el mes siguiente.

En diciembre, McKinsey solicitó una orden de alejamiento temporal contra su esposa, alegando años de violencia doméstica. Según su solicitud, a su esposa se le había concedido recientemente la custodia total de los hijos y temía por su seguridad. Ese mismo mes, solicitó el divorcio.

McKinsey afirmó haber sido víctima de una conspiración por el incidente de octubre, en el que encontraron solo al hijo de dos años de la pareja. Declaró que Jang era la responsable del cuidado de los niños durante la semana laboral y que no le había dicho antes de irse que el niño dormía en su cuna en el piso de arriba. "Lo hizo a propósito para tenderme una trampa", escribió.

En su denuncia, acusó a su esposa de maltratar regularmente a sus hijos y de descuidar su higiene y alimentación.

“Cuando protesté por cualquiera de estas cosas, me amenazó con hacerme daño o dijo que llamaría a la policía y les diría que yo estaba lastimando a nuestros hijos”, dijo en la demanda.

Dijo que su esposa una vez lo golpeó en la cabeza con una sartén y lo obligó a ingerir una cucaracha. La acusó, en otra ocasión, de golpearlo en la cabeza con un espejo, que se rompió cuando él intentó arrebatárselo y le seccionó un tendón y un nervio de la mano, lo que requirió cirugía y le dejó con una pérdida permanente de sensibilidad en el pulgar.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times