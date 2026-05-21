Oficial: IRS embargará las cuentas bancarias de las personas que no cumplieron con esta obligación tributaria

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos tiene un proceso riguroso para detectar a los contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones tributarias. En este contexto, las personas que no paguen el monto adeudado en base a su declaración de impuestos pueden enfrentar problemas con la agencia federal.

Una de las medidas que la entidad pública puede tomar para abordar los casos de contribuyentes en falta es aplicar un embargo a las cuentas bancarias y otros bienes para garantizar la recaudación de impuestos.

El IRS embargará todas las cuentas bancarias de los contribuyentes que no cumplan con esta obligación

El IRS puede imponer un embargo a las cuentas bancarias de los ciudadanos y extranjeros que tengan una deuda tributaria sin saldar. Ese mecanismo de cobro permite al IRS retener fondos directamente de las cuentas bancarias de todos los contribuyentes que no paguen lo adeudado. Se trata de una medida dirigida a casos extremos de incumplimiento fiscal con la que también se pueden incautar sueldos, vehículos, bienes inmuebles u otras propiedades personales.

La emisión de un embargo bancario por parte del IRS implica la retención y extracción del dinero en la cuenta al cabo de 21 días.

Multas del IRS a contribuyentes que no paguen sus impuestos

Existen otros mecanismos para ejecutar el cobro de impuestos que las personas que hayan ignorado los avisos del IRS sobre deudas fiscales. La agencia puede multar al contribuyente con un 0,5% de los impuestos sin pagar por cada mes, con un tope de 25 %.

La declaración de impuestos es el trámite que determina si un contribuyente debe emitir un pago al IRS o recibe un reembolso. Foto: Canva.

También se pueden imponer intereses que aumentan la cantidad de la deuda hasta que la persona pague el saldo en su totalidad. Si el incumplimiento de pagos es sistemático o el IRS detecta un fraude fiscal, la agencia puede comenzar un proceso penal contra el contribuyente.

Información importante para evitar una multa

Para evitar sanciones severas por parte del IRS, el organismo recomienda cumplir con algunas acciones clave: pagar los impuestos antes de la fecha de vencimiento, y en caso de no poder presentar la declaración a tiempo, solicitar una prórroga. Además, si no es posible abonar el total adeudado o una multa en el plazo establecido, se sugiere pagar al menos una parte y gestionar un plan de pagos para regularizar la situación.