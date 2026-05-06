Un afortunado ganó un millón de dólares en Powerball pero aún no ha reclamado su premio: cuándo vence el plazo

Un apostador en el estado de Kentucky, Estados Unidos, ganó un millón de dólares en un sorteo de Powerball, pero sigue siendo un enigma si esa persona sabe que se ha convertido en millonaria, ya que todavía no se presentó a reclamar su premio.

La persona apostó en la ciudad de Louisville previo al sorteo de Powerball realizado el miércoles 29 de abril de 2026.

Los números sorteados esa edición de Powerball fueron: 3, 19, 35, 51, 67, 15, siendo esta última la Powerball roja. Dos personas ganaron el jackpot, que era de US$ 143 millones. Esas apuestas provinieron de Indiana y Kansas.

El afortunado de Kentucky no ganó el premio mayor, pero no le fue nada mal: se llevó US$ 1 millón acertando las cinco bolillas blancas. Hay una probabilidad de una entre 11.688.053,52 en acertar este premio. Sin embargo, su boleta millonaria sigue esperando ser reclamada.

Según el medio de Kentucky WDRB, esa boleta fue vendida en la tienda Thorntons, ubicada en Chamberlain Lane, Louisville, Kentucky.

¿Cuánto tiempo tiene el ganador para reclamar su premio?

Los ganadores en Kentucky deben reclamar sus premios en persona en la sede de la Lotería de Kentucky, ubicada en 1011 West Main Street, en Louisville, según WDRB. Las autoridades recomiendan llamar con anticipación para coordinar una cita.

Los ganadores de premios de Powerball en el estado de Kentucky tienen 180 días desde el día del sorteo para retirar sus ganancias antes de que el boleto expire. En este caso, el ganador tiene hasta el 26 de octubre de 2026 para ir a buscar su premio.

¿Cuándo son los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball tienen lugar cada lunes, miércoles y sábado a las 22:59 horas del este (ET) —horario para Florida—, lo que son las 21:59 en el horario central (CT) —el utilizado en el estado de Texas—.

Sorteo de Powerball en vivo. Foto: Powerball.

Se transmite en vivo desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee por el sitio web de Powerball. De no poder ver la emisión, el jugador puede revisar su jugada con los servicios de la web "Resultados anteriores" o directamente en "Compruebe sus números", que permite revisar las jugadas de los últimos 30 años.