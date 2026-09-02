Las ultimas publicaciones de Pamela Cisneros, mujer que mató a la ejecutiva de Bank of America en Times Square

La investigación sobre el ataque ocurrido este lunes en Times Square, en Nueva York, Estados Unidos, develó detalles sobre Pamela Cisneros, la mujer de 49 años que apuñaló a dos personas y fue abatida por la Policía de la ciudad.

Poco después de las 16:00 horas, Cisneros sacó dos cuchillos de una bolsa y atacó a un hombre de 68 años -ya dado de alta- y a Erin Piacenti, de 32 años, vicepresidenta de negocios de Bank of America, que falleció en el hospital.

Policía disparó a la mujer en pleno Times Square. Foto: captura Breaking911.

“Apuñalar a otros sin razón”

Un perfil de Facebook atribuido a la atacante es objeto de indagación. El 5 de diciembre, Cisneros escribió una de sus últimas publicaciones: un extenso mensaje sobre el propósito de la existencia, las dificultades económicas, el trabajo, las relaciones familiares y la sensación de vacío.

"Muchas personas se hacen las siguientes preguntas, especialmente cuando caen al fondo. ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Es para vivir en la pobreza constante? ¿Vivir en el sufrimiento, el dolor y la enfermedad constante? ¿Trabajar en una organización que no me aprecia a mi persona desde las 9 a las 5 y recibir beneficios de seguro médico y jubilación de mala calidad?”, expresó.

Una de las publicaciones de Pamela Cisneros, atacante en Times Square. Imagen: El Tiempo

Más adelante se refirió al "vacío en espíritu" y sostuvo que, para ella, existía una respuesta relacionada con su fe. En esa misma entrada escribió: "Hay esperanza en este mundo desesperado", antes de desarrollar un mensaje centrado en Dios, Jesucristo y la vida eterna.

En el cierre de la publicación afirmó que "este mundo es pasajero" y sostuvo que el Mesías, Jesucristo, estaba regresando antes de lo que las personas pensaban. La entrada terminaba con un llamado a tomar una decisión y con la frase: "Por favor, no demores en tu elección, ya que nadie tiene garantía de tener un mañana. Espero que hagas la elección correcta".

Cinco días antes, Cisneros había publicado otro texto extenso en el que hablaba sobre los llamados tiempos finales y advertía sobre acontecimientos que, según ella, correspondían a señales descritas en la Biblia como guerras, pestes, terremotos, hambre y desesperanza.

Una de las publicaciones de Pamela Cisneros, atacante en Times Square. Imagen: El Tiempo

En uno de los apartados del mensaje, que llamó la atención, escribió sobre "el amor disminuido por las personas hasta el punto de apuñalar a otros sin razón", y sostuvo que "la vida es demasiado corta para odiar a los demás".

Las publicaciones fueron realizadas varios meses antes del ataque en Times Square. Su contenido forma parte de los elementos que pueden ser revisados durante la investigación.

"Parecía estar bien"

Por lo pronto, las autoridades indicaron que se trataría de un ataque aleatorio y sin provocación.

La Policía de Nueva York indicó a la agencia EFE que Cisneros tenía antecedentes documentados de problemas de salud mental, y que ya había estado involucrada en incidentes con efectivos policiales en 2018 y 2019, aunque no había sido arrestada.

En uno de esos episodios se comportó de manera agresiva en un hotel de Manhattan y, en otro, saltó a las vías del metro en un aparente intento de suicidio.

Pamela Cisneros, la mujer que perpetró el ataque en Times Square. Foto: Captura de New York Post

Su padre, Mario Cisneros, habló con WABC, filial de CNN, y explicó que conocía los antecedentes de su hija, aunque dijo que no comprendía lo sucedido.

Según manifestó, la mujer había estado recibiendo tratamiento y "le ponían inyecciones". También aseguró que la había visto una semana antes del ataque y que, en ese momento, "parecía estar bien".

Afirmó además que su hija "no era una persona violenta" y que los problemas de salud mental se habían hecho evidentes después del nacimiento de uno de sus nietos, circunstancia que, dijo, le llevó a pensar que podía tratarse de depresión posparto.

Por Laura Nathalia Quintero, El Tiempo/GDA