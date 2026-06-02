Hallan en la frontera entre México y EE.UU. un túnel para el tráfico de drogas que mide casi 600 metros

Autoridades de Estados Unidos encontraron un túnel que comunicaba México con una tienda minorista de California usado para tráfico de drogas.

El paso subterráneo se extiende desde la ciudad mexicana de Tijuana hasta un local en el Puerto de Entrada Mesa de Otay, en la ciudad estadounidense San Diego, y por él pasó cocaína por valor de 45 millones de dólares.

El túnel tiene 590 metros de largo, está a 16,8 de profundidad y hasta 1,4 metros de altura.

Cuenta con paredes reforzadas, sistemas de vías y ventilación y suministro de electricidad, así como la adaptación de un mecanismo electrónico deslizante en ambos sentidos de México a Estados Unidos. Al lugar se accedía mediante un montacargas eléctrico.

Excavación, tipo túnel subterráneo, fue localizada gracias trabajos de inteligencia de elementos de la @FGR_AIC, en la ciudad de #Tijuana, Baja California. De acuerdo con las investigaciones, el túnel, posiblemente utilizado para el trasiego de droga, conecta con una calle en… pic.twitter.com/UIPhVnzKrN — FGR México (@FGRMexico) May 31, 2026

Investigadores de la Seguridad Nacional mexicana vigilaron durante meses a las personas que se movían en la tienda Buy 4 Less, en el lado estadounidense de la frontera.

Al allanar el local, las autoridades encontraron más de una tonelada de cocaína que había sido transportada a través del túnel. Además, se percataron que el lugar posiblemente funcionara como centro de almacenamiento, logística y tráfico de armas y explosivos, luego de localizar cartuchos.

Situación judicial y declaraciones de la Patrulla Fronteriza

"Las organizaciones criminales continúan buscando formas para explotar nuestra frontera", dijo Justin de la Torre, jefe de la Patrulla Fronteriza del sector de San Diego.

Cuatro personas, dos de San Diego y dos de México, fueron acusados en relación con el presunto tráfico de drogas.

Los indicios y el inmueble quedaron bajo resguardo y puestos a disposición del Ministerio Público Federal mexicano en Baja California, el cual continuará con la investigación de Ley.

Con información de El Universal/GDA y AFP