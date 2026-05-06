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El País Información Policiales

Operación "International Delivery Impossível": Uruguay entregó a Brasil a un ciudadano buscado por Interpol

Tras ser localizado en Cerro Largo y recluido en el Penal de Libertad, el ciudadano de 35 años fue finalmente trasladado a la frontera en Río Branco para responder ante la justicia brasileña.

El País
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06/05/2026, 18:00
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André Wilcar Lucas de Faria, de 35 años, fue extraditado a Brasil.
André Wilcar Lucas de Faria, de 35 años, fue extraditado a Brasil.
Foto: Ministerio de lnterior.

En el marco de la operación "International Delivery Impossível", el Ministerio del Interior informó este miércoles sobre la extradición a Brasil de André Wilcar Lucas de Faría, un ciudadano de ese país de 35 años que era requerido por la Interpol.

De Faría era buscado mediante una notificación roja que había sido emitida por la Interpol Brasil, en calidad de fugitivo por el delito de asociación para el tráfico de drogas. El procedimiento de su extradición estuvo a cargo del Departamento de Capturas Internacionales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol. Además, dicho operativo se realizó bajo la órbita del Juzgado de Crimen Organizado de 1° Turno.

La Justicia brasileña avanza en caso de exmilitar uruguayo y define restricciones mientras analiza la condena

El pedido de captura había sido emitido en mayo del 2025 por parte de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Brasil, que solicitó la ubicación y captura del delincuente. El mismo fue localizado y detenido el 13 de ese mes por parte de policías pertenecientes a la Jefatura de Policía de Cerro Largo.

Tras su captura en territorio uruguayo, de Faría permaneció bajo arresto administrativo en la Unidad n.º 3 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), conocido por Penal de Libertad.

El pasado martes, de Faría fue retirado del mencionado centro de reclusión y trasladado a la ciudad de Río Branco en Cerro Largo, donde se dio la entrega a autoridades de Interpol Brasil.

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