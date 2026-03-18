Capturan a capo narco vinculado al magnicidio del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio

Las autoridades migratorias de Colombia informaron este miércoles sobre la detención del narcotraficante ecuatoriano Ángel Aguilar, vinculado al magnicidio del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio en Quito una semana antes de las elecciones de 2023.

Villavicencio era uno de los presidenciables mas populares del país, cuando a la salida de un mitín político en la capital ecuatoriana fue asesinado a balazos por un sicario colombiano.

Aguilar había llegado al aeropuerto de Bogotá en un vuelvo proveniente de México y fue arrestado inmediatamente, según informó a AFP un responsable de prensa de Migración Colombiana.

El ahora detenido, conocido como "Lobo Menor", es miembro de "Los Lobos", la mayor organización vinculada al narcotráfico en Ecuador, y se encuentra siendo investigado por su "presunta participación como autor intelectual" del asesinato de Villavicencio, según indicó la autoridad en un comunicado acompañado de fotografías del capo esposado y rodeado por agente de la Interpol.

¡𝗥𝗘𝗧𝗘𝗡𝗜𝗗𝗢 𝗨𝗡𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝗠𝗔́𝗦 𝗕𝗨𝗦𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗘𝗖𝗨𝗔𝗗𝗢𝗥, 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗡𝗧𝗢 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗔𝗕𝗟𝗘 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗚𝗡𝗜𝗖𝗜𝗗𝗜𝗢!



En una operación contra el crimen organizado transnacional, nuestra @PoliciaColombia, en articulación con agencias… https://t.co/Zb0hnkuuCv pic.twitter.com/dUsqeTpNif — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 18, 2026

Autoridades mexicanas tambien dieron a conocer sobre la detención de Aguiar y difundieron fotografías del hombre.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, saludó la captura en la red social X y dijo que Aguiar es "uno de los asesinos mas grandes del mundo".

Con ayuda de la policía de Colombia, después de seguimientos en Medellín e Itaguí, y su desplazamiento a México, la policía mexicana ha capturado a uno de los asesinos más grandes del mundo, sindicado de asesinar al candidato Villavicencio en Ecuador.



Como resultado de la… pic.twitter.com/WMv5zutPd9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2026

En julio de 2024, la justicia ecuatoriana emitió penas de hasta 34 años de cárcel a cinco de los implicados en el magnicidio. Quien fuera el autor de los disparos fue abatido por los guardaespaldas de Villavicencio. La policía detuvo posteriormente a seis colombianos que habrían estado vinculados al ataque, pero todos fueron asesinados en prisión.

Fernando Villavicencio, el candidato presidencial de Ecuador asesinado por sicarios. AFP fotos

Hay otra decena de personas que están siendo procesadas por el caso.

Aguiar ya había sido sentenciado a 20 años de prisión en Ecuador por asesinato nen 2013, pero tras cumplir la mitad de la pena en 2022, "un juez concedió la libertad condicional a Aguilar, beneficio que habría aprovechado para cometer otra serie de delitos incluso fuera" de su país, añadieron autoridades colombianas.

Con información de AFP