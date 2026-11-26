El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE.UU. informó este miércoles la detención de un ciudadano salvadoreño en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, seis días después de que ganara un premio de US$ 1 millón en la lotería estatal. El operativo se concretó debido a que el hombre contaba con una orden de deportación vigente que había sido dictada por un juez migratorio en 2014.

El detenido fue identificado como Ariel Antonio Velásquez-Morales, quien resultó arrestado el martes 24 de noviembre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio de East Boston, según detalló la oficina de operaciones de deportación de esa ciudad estadounidense.

El historial migratorio del ganador de la lotería estatal

Foto de Ariel Velasquez-Morales una vez detenido por el ICE en Boston Foto: ICE

A través de un mensaje publicado este miércoles en la red social X, la agencia federal confirmó la captura y precisó los antecedentes del caso. De acuerdo con el reporte oficial, Velásquez-Morales había ingresado a EE.UU. de manera irregular el 15 de mayo de 2013 y posteriormente un juez de inmigración ordenó su expulsión del país el 24 de abril de 2014.

Desde el organismo gubernamental indicaron además que el cobro del premio de la lotería fue precisamente el elemento que terminó conduciendo a las autoridades hasta su paradero y posterior arresto en Massachusetts.

"Parece que se le acabó la suerte", afirmó Micah Bock, subdirector de asuntos públicos del ICE, en un comunicado oficial que fue citado por el diario local The Boston Globe tras conocerse el procedimiento.

"Los derechos y privilegios reservados a los ciudadanos estadounidenses son para los ciudadanos estadounidenses, NO para los inmigrantes ilegales. Los patriotas de ICE siguen trabajando las 24 horas del día para hacer cumplir las leyes de nuestro país y servir al pueblo estadounidense", publicó el ICE en su cuenta de X.

ILLEGAL ALIEN WHO CLAIMED $1 MILLION MASSACHUSETTS LOTTERY PRIZE ARRESTED BY ICE



Ariel Antonio Velasquez-Morales, an illegal alien from El Salvador who was released under the Obama administration and ordered removed in April 2014, was arrested by ICE after claiming a $1 MILLION… — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 25, 2026

Cómo fue el premio del boleto de rasca y gana en Boston

La secuencia que derivó en la intervención policial comenzó el 18 de noviembre, fecha en la que Velásquez-Morales obtuvo el millonario monto mediante un boleto de rasca y gana con un valor de US$ 10. El billete premiado, comercializado bajo la denominación comercial de US$ 2 millones y cincuenta veces en juego de palabras, había sido adquirido por el hombre en un establecimiento comercial ubicado en el mismo barrio de East Boston.

Arrestos de agentes de ICE. Foto: X/ICE

Al momento de gestionar el reclamo del dinero ante el organismo de juegos de azar, el ganador optó por recibir un único pago al contado de US$ 650.000 antes de impuestos, descartando así la modalidad de cuotas periódicas correspondientes al monto total anunciado de US$ 1 millón.

Las normas de la lotería estatal y las dudas sobre el operativo

La detención del hombre salvadoreño despertó particular atención pública debido al funcionamiento de las normativas que rigen la lotería estatal de Massachusetts. Según las disposiciones vigentes en esa jurisdicción de EE.UU., cualquier persona mayor de 18 años tiene autorización legal para comprar boletos y reclamar sus premios correspondientes, independientemente de su nacionalidad o de su situación migratoria en el país.

En relación con el cruce de datos entre las instituciones, el periódico The Boston Globe señaló que todavía no estaba claro si las autoridades migratorias habían solicitado información específica a los responsables de la lotería estatal de forma previa a ejecutar el arresto en Boston.

Con información de EFE