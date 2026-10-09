Un agente del ICE baleó a un inmigrante dominicano en Nueva York: "La calle estaba abarrotada de niños"

Un agente de la policía federal de inmigración (ICE, por su sigla en inglés) le disparó este jueves a un inmigrante dominicano durante un operativo en el distrito del Bronx en Nueva York.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas (17:00 en Uruguay) en el barrio de Marble Hill, justo al finalizar la jornada escolar, mientras la víctima se encontraba dentro de un vehículo acompañado por un niño. La agresión provocó una inmediata condena por parte de las autoridades locales y derivó en manifestaciones de protesta en las inmediaciones del hospital al que fue trasladado.

Operativo policial y versiones encontradas

Según informaron voceros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), el procedimiento tenía como objetivo arrestar a un ciudadano de origen dominicano en situación irregular que acumulaba múltiples condenas previas. El organismo del gobierno federal vinculó además al sospechoso con la banda de los Trinitarios, a la que le atribuyen haber herido de bala a un efectivo de la patrulla fronteriza el año pasado.

Asimismo, desde la administración federal señalaron que el ciudadano extranjero "había sido arrestado por la policía de Nueva York el 7 de diciembre de 2023, pero fue puesto en libertad unos días después debido a las políticas irresponsables" atribuidas al gobierno local.

Durante la intervención de los efectivos, un agente del ICE le disparó al hombre. "Los agentes le prestaron ayuda de inmediato. El hombre está con vida y fue trasladado a un hospital local", sostuvieron desde las autoridades del DHS.

Tensiones entre las autoridades locales y la administración federal

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, concurrió al lugar donde se produjo el enfrentamiento y denunció públicamente lo que definió como "un incidente indignante".

"Los agentes del ICE rodearon el vehículo del hombre antes de abrir fuego. Llevaban chalecos de construcción y mascarillas que les ocultaban el rostro. No había nada que permitiera identificarlos razonablemente como agentes", afirmó Mamdani.

El jefe del gobierno de la ciudad remarcó además el riesgo al que se expuso a los transeúntes, subrayando que "la calle estaba abarrotada de familias y niños" por la salida de las escuelas zonales. Respecto a los ocupantes del automóvil, confirmó la presencia del menor: "Un menor de cinco años iba sentado en el asiento trasero. Gracias a Dios, no ha sufrido ningún daño físico", declaró el alcalde.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla con la prensa para ofrecer una actualización sobre el tiroteo relacionado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Bronx Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Por su parte, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, instó formalmente a las autoridades federales a esclarecer con celeridad "las circunstancias de este incidente".

El alcalde reveló asimismo que intentó interceder de forma directa con el presidente Donald Trump y con el secretario del DHS, Markwayne Mullin, para procurar "la liberación" del herido. "Estas negociaciones fracasaron. Hace unos instantes, el ICE ha subido al hombre a un vehículo camuflado y se lo ha llevado a toda prisa", prosiguió el alcalde.

El tiroteo se da en un contexto de histórica tirantez entre Nueva York y las fuerzas de control migratorio, en una metrópolis donde los arrestos se intensificaron en el último tiempo. Una auditoría municipal arrojó que entre el 20 de enero de 2025 y el 10 de marzo de 2026 un total de 5.567 personas resultaron detenidas por ICE en la ciudad y sus alrededores.

Manifestantes y policías se enfrentan cerca del lugar donde un hombre recibió un disparo de un agente del ICE durante un operativo en el Bronx. Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Durante la noche, organizaciones sociales e integrantes de la comunidad se concentraron en el lugar del operativo y se movilizaron posteriormente hacia el centro médico donde fue asistido el herido. La presencia de manifestantes generó momentos de tensión con la policía local cuando un grupo intentó bloquear el tránsito de vehículos de la zona hospitalaria, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a vallar los accesos. Ante el escenario, la organización New York Immigration Coalition "exigió una investigación" exhaustiva sobre lo ocurrido y la divulgación de las imágenes grabadas por las cámaras corporales del personal actuante.

Con información de AFP