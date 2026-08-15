"Te tratan como a un criminal": niñera argentina arrestada por ICE contó sobre los centros de detención

Tras un mes detenida, Iliana Lick, la niñera argentina de 30 años arrestada en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el Mundial 2026, contó detalles de las condiciones en los centros de detención en los que estuvo. La joven pudo regresar a Filadelfia esta semana después de pagar una fianza de US$10.000 pero está con una tobillera electrónica.

“Estoy tratando de procesar la situación y volver a la normalidad de a poco. Todo fue una pesadilla. Te tratan como a un criminal. Me pusieron esposas en las muñecas, me ataron con cadenas alrededor del cuerpo; me ataron los pies. No tenía movilidad en un viaje en auto de ocho horas”, describió el viernes en diálogo con Telenoche (eltrecetv).

Además, contó que no le ofrecieron comida ni agua en los traslados a los distintos centros de detención. “No me ofrecieron ni comida ni agua, solo una bolsa recalentada de comida en el viaje. Estuve en cárceles con otros criminales”, dijo.

Tras ello, continuó: “Estuve aislada por cinco días con una chica de Brasil en una celda de 2x2 con el mismo baño. Estuvimos incomunicadas hasta que pudimos hablar con nuestras familias una hora. Es un trabajo psicológico. Nos cambian de estado para cambiarnos los juzgados para que uno se vaya por sus propios medios del país, incluso firmando una solicitud de autodeportación”.

Iliana Lick, ciudadana argentina que fue detenida por el ICE en Estados Unidos. Facebook: Iliana Lick.

Durante sus días bajo arresto, estuvo en cuatro centros de detención: Pensilvania, Luisiana, Texas y, por último, Nuevo México. “No nos decían a dónde nos llevaban. La primera vez me subieron a una combi por ocho horas. Llegué a pensar que me estaban llevando a la frontera o que me iban a deportar”, recordó.

Al ser consultada sobre las condiciones de las celdas, Lick expresó: “Son habitaciones grandes con muchas camas. En Luisiana había una habitación de 100 personas, era muy precario. Cuando nos trasladaban de un lugar a otro estábamos todo el tiempo esposadas de manos y pies”.

Placa de un agente de ICE durante un operativo policial anti inmigración. MICHAEL M. SANTIAGO/AFP

Y contó sobre otra de sus experiencias: “Tuve miedo. Estuvimos una vez aisladas por dos días con gente que tenía problemas mentales, gritaban día y noche, no teníamos paz”.

En otro tramo de la entrevista, sostuvo que está a la espera de una nueva audiencia en la Corte. “Yo estoy en el país hasta que un juez lo dictamine. Salí bajo una fianza de US$10.000 pero el ICE me puso una tobillera electrónica con la que me tienen controlada”, marcó.

En paralelo, insistió sobre su estatus migratorio en Estados Unidos. “Yo nunca me quedé ilegal en el país. Tengo aprobada la extensión de mi visa de turismo y luego apliqué por una visa de asilo. Estoy esperando el proceso y tengo todo en regla”, aseguró.

“Es muy incómodo tener la tobillera y andar como una criminal. Estamos ahora en verano en Estados Unidos y trato de usar pantalones largos para que no se vea. Es bastante vergonzoso”, completó.

Su detención

La argentina había sido detenida el 11 de julio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, cuando se disponía a viajar, según explicó su abogada de inmigración, Ana Ferreira.

Vive desde 2024 con su pareja, Steven Melchiorre, de 35 años. En Filadelfia trabaja como niñera para dos familias, y cuidaba a Aiden (de 4 años), Avery (1) y Noah (1),

Iliana Lick, ciudadana argentina que fue detenida por el ICE en Estados Unidos, y su pareja Stephen Melchiorre.



Facebook: Iliana Lick.

Según su defensa, se encontraba a la espera de una entrevista con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) cuando fue arrestada.

La detención sorprendió especialmente a su entorno porque, de acuerdo con Ferreira, Lick “nunca estuvo ni un solo día de forma ilegal” en Estados Unidos. “Estaba haciendo todo lo posible para intentar permanecer en Estados Unidos legalmente”, sostuvo la letrada.

Ferreira también señaló que la detención ocurrió durante un viaje dentro del territorio estadounidense, algo que, según explicó, personas en circunstancias similares habían podido realizar anteriormente sin inconvenientes.

El episodio se produjo en un momento de especial intensificación de la campaña de arrestos de migrantes ilegales que lleva a cabo el gobierno de Donald Trump, una de los principales ejes de su campaña para las elecciones presidenciales de 2024.

En los últimos dos meses, los agentes del ICE realizaron más detenciones de migrantes en los aeropuertos norteamericanos, con un promedio de entre 20 y 40 arrestos diarios, frente a los menos de 10 registradas en mayo del año pasado, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.

La Nación/GDA