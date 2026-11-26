Según una nueva investigación, quienes consideran que la soltería les permite conservar su libertad personal y desenvolverse con mayor facilidad por la vida suelen ser felices.

En cambio, cuando la familia y la sociedad presionan a las personas solteras para que encuentren pareja o las estigmatizan por no tenerla —un fenómeno que los investigadores denominan "discriminación por soltería"—, pueden sentirse infelices.

Investigadores israelíes señalaron que ciertos tipos de personalidad podrían incluso preferir la soltería a tener pareja.

"A menudo suponemos que todas las personas solteras se encuentran en la misma situación, pero la realidad es mucho más compleja", afirmó el autor principal del estudio, Elyakim Kislev, de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

"La personalidad podría ayudar a explicar por qué algunas personas tienen más probabilidades de estar solteras, pero no nos dice si son felices", añadió en un comunicado de la universidad. "Para comprenderlo, también debemos considerar cómo viven su soltería y las expectativas que la sociedad deposita en ellas".

Hombre Foto: Freepik.

Nuevos estudios sobre soltería

Los hallazgos se publicaron recientemente en 2 estudios diferentes.

El primero, publicado en el Journal of Personality, examinó cómo la personalidad podía influir en la preferencia por estar soltero o en pareja. Se basó en datos longitudinales de Alemania que comparaban los rasgos de personalidad con la situación sentimental a lo largo del tiempo.

Los datos mostraron que las personas con puntuaciones más altas en "apertura a la experiencia" —un rasgo asociado con la curiosidad, la creatividad y el deseo de vivir experiencias nuevas— tenían muchas más probabilidades de seguir solteras. Esta tendencia era aún más marcada entre las mujeres que entre los hombres.

El equipo de Kislev observó que las puntuaciones altas en otros rasgos —extraversión, responsabilidad y amabilidad— se asociaban con una mayor tendencia a formar pareja.

En cuanto a los rasgos de personalidad considerados más "oscuros", los resultados fueron dispares. Las personas con puntuaciones altas en narcisismo o psicopatía solían permanecer solteras, mientras que quienes mostraban rasgos "maquiavélicos", más despiadados, solían buscar pareja.

Mujer feliz y exitosa. Foto: Freepik.

El segundo estudio, publicado en Cross-Cultural Research, analizó el grado de felicidad de las personas que permanecían solteras. Los investigadores examinaron encuestas de más de 5.000 adultos solteros de 30 años o más de 5 países: Estados Unidos, Reino Unido, Japón, México y España.

Aquellos que valoraban la libertad y la independencia relativas que les ofrecía la soltería solían sentirse felices sin pareja y mostraban mayores niveles de satisfacción general con la vida.

La satisfacción con la vida se reducía entre las personas solteras que sufrían discriminación por su situación sentimental, es decir, estigmatización de su entorno y presión para encontrar pareja. Esto ocurrió en los 5 países estudiados.

"La discriminación por soltería percibida se asoció, en general, de forma negativa al bienestar, especialmente con la satisfacción de estar soltero", concluyeron los investigadores.

¿Quiere seguir soltero y ser feliz? Los investigadores aconsejan no hacer caso a quienes insisten en que se case y centrarse en sus amistades.

"Para aquellos que prefieren o aceptan la soltería, reducir la presión para encontrar pareja y fortalecer las formas de pertenencia ajenas a las relaciones románticas podría ser más importante" para la felicidad, escribieron Kislev y sus colaboradores.