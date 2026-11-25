Pedir disculpas de manera frecuente suele leerse como una señal de cortesía o madurez emocional. Sin embargo, la psicología actual advierte que este comportamiento refleja inseguridad más que buenos modales. Las disculpas automáticas operan como un mecanismo de control frente a la ansiedad, impulsado por el temor a parecer una persona complicada o demandante, lo que lejos de acercar a los demás termina ubicando al individuo en un lugar de inferioridad.

De acuerdo con la revista Psychology Today, la salida pasa por sustituir la disculpa con recursos que conserven el reconocimiento social sin resignar la integridad propia. Una primera alternativa consiste en convertir el pedido de perdón en una muestra de gratitud: en vez de decir “perdón por llegar tarde”, resulta mucho más constructivo optar por un “gracias por esperar”.

Ese giro modifica la carga emocional del mensaje, ya que mientras la disculpa subraya una falta personal, el agradecimiento pone el foco en la generosidad del otro. Investigaciones difundidas en el PsyCh Journal respaldan este enfoque al señalar que fortalece las relaciones, dado que transmite calidez en lugar de autorreproche.

Pausa reflexiva, pedidos directos y autocompasión

Una segunda herramienta requiere hacer una pausa antes de soltar un “lo siento” para evaluar si hubo un perjuicio real o si la incomodidad surge simplemente de una actitud neutral del interlocutor. Muchas veces se interpretan los silencios o las respuestas secas como evidencia de haber cometido un error. Según un estudio de Behavioral Sciences sobre el autosilenciamiento, esta conducta varía según cada vínculo y depende de la seguridad que esa relación brinde; frenar la autocrítica automática entrena al sistema nervioso para no entrar en alerta ante charlas cotidianas y entender que, sin daño real, no hace falta disculparse.

Pedir perdón por todo se vuelve un problema cuando genera agotamiento en la persona. Foto: Canva.

La tercera técnica plantea cambiar la disculpa por una consulta directa. Frases habituales como “disculpá la molestia, ¿me podrías dar una mano?” suelen disfrazar un pedido legítimo bajo una capa de culpa. Al quitar el perdón innecesario, el mensaje gana firmeza y credibilidad, algo que respalda el Journal of Experimental Social Psychology al demostrar que una expresión clara tiene mejor recepción que un discurso cargado de rodeos o cautela excesiva.

Por otra parte, la evidencia científica muestra que los entornos de contención ayudan a desarmar estos patrones de autosilenciamiento si se suma un trato amable hacia uno mismo. La investigadora Kristin Neff, en Annual Review of Psychology, sostiene que tratarse con la misma autocompasión que se le brinda a un amigo reduce la ansiedad, fortalece la salud mental y aporta resiliencia frente a los tropiezos sin el peso de una autocrítica que paraliza.

Hombre le pide perdón a una mujer. Foto: Freepik

En definitiva, agradecer y pedir disculpas cumplen papeles bien distintos en el trato diario. Mientras la gratitud estrecha lazos al reconocer el aporte positivo de los demás, el perdón constante alimenta la sensación de que la propia presencia molesta. Incorporar estas prácticas permite lograr cambios sostenibles que mejoran los vínculos y consolidan una comunicación madura, equilibrando el respeto por el otro con la valoración personal.

En base a La Nación/GDA