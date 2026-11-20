¿Una buena pareja es aquella que nos hace felices todo el tiempo? Para el psicólogo y psicoanalista Gabriel Rolón, la respuesta es no. En su columna en el programa Perros de la Calle, de Urbana Play, reflexionó sobre las expectativas que suelen depositarse en los vínculos amorosos y planteó que una relación sana no se define por la ausencia de conflictos, sino por la manera en que las personas transitan los momentos difíciles.

“La buena pareja no es la que te cumple todos los sueños, te hace feliz todo el tiempo y no te causa ningún dolor. La buena pareja es aquella que te permite mantener un dolor dentro de los límites de lo tolerable”, expresó.

La idea de una relación perfecta, capaz de satisfacer todas las expectativas y evitar cualquier malestar, puede convertirse en una exigencia difícil de sostener. Desde la perspectiva de Rolón, amar a alguien no significa que nunca vaya a lastimarnos ni que todas las situaciones se resuelvan sin angustia.

“Algo te va a generar, algo te va a doler de lo que pasa, pero que no exceda de ese día que estuviste triste, de ese rato que estuviste angustiado hasta que te pusiste a hablar y aclaraste las cosas”, explicó.

Así, el especialista distingue entre el dolor que puede surgir en cualquier vínculo y un sufrimiento que termina afectando el bienestar de manera persistente. En una relación saludable puede haber desacuerdos, frustraciones o momentos de tristeza, pero también existe la posibilidad de conversar, expresar lo que ocurre y buscar un entendimiento.

Pareja triste tomada de la mano. Foto: Magnific.

Para Rolón, una de las claves está en reconocer cuándo el malestar se mantiene dentro de límites que permiten continuar con una buena vida. La posibilidad de hablar y aclarar lo sucedido aparece como una herramienta para atravesar el conflicto, en lugar de dejar que se prolongue sin resolución. “Cuando alguien te ama bien, te permite justamente mantener eso en los niveles tolerables que te permiten tener una buena vida”, señaló.

Su planteo invita a revisar una expectativa frecuente sobre el amor: que estar en pareja debería equivaler a sentirse feliz de manera constante. En cambio, propone pensar los vínculos desde la capacidad de acompañarse también en los momentos difíciles, sin que el dolor se convierta en una condición permanente de la relación.

Con base en La Nación/GDA