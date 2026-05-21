Entradas al Mundial por US$ 50: alcalde de Nueva York sortea boletos a bajo costo para la Copa del Mundo

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el jueves 21 de mayo de 2026 que los residentes de la Gran Manzana podrán participar de un sorteo para ir a partidos del Mundial 2026 por US$ 50. Se sortearán un total de 1.000 entradas a este reducido valor.

"Luchamos para lograr que el deporte del pueblo sea más accesible para la gente y ganamos", indica un mensaje publicado en la cuenta de Instagram del mandatario de la ciudad de Nueva York, quien asumió su cargo a principios de este año.

Sorteo en Nueva York para participar por boletos al Mundial 2026

Según el anuncio de Mamdani, los interesados podrán postularse para el sorteo a partir del lunes 25 de mayo a las 10:00 de la mañana, hora de Nueva York. Las inscripciones se mantendrán abiertas por seis días, con un tope de 50.000 personas por día.

Las condiciones para anotarse son: tener al menos 15 años de edad y vivir en la ciudad de Nueva York. Cada persona elegible puede anotarse al sorteo una vez por día.

Para participar del sorteo y ver más información, los aficionados deberán ingresar a la página web regnyctix.com.

Proceso de selección de ganadores del sorteo para entradas al Mundial

Los ganadores del sorteo para entradas a la Copa del Mundo 2026 serán elegidos al azar y recibirán una notificación por correo electrónico el 3 de junio, poco más de una semana antes del inicio del torneo de la FIFA.

Cada ganador tendrá hasta 48 horas para comprar un máximo de dos entradas para un partido del Mundial. Los boletos se podrán retirar en el estadio el día del partido.

Trionda, la pelota del Mundial 2026. Foto: AFP.

El anuncio de Mamdani detalla que los boletos no son transferibles a otras personas.

Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Nueva York

Los partidos del Mundial 2026 a disputarse en la sede de Nueva York y Nueva Jersey se jugarán en el MetLife Stadium de la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey:

Brasil vs. Marruecos : sábado 13 de junio 2026, Grupo C

: sábado 13 de junio 2026, Grupo C Francia vs. Senegal : jueves 16 de junio 2026, Grupo I

: jueves 16 de junio 2026, Grupo I Noruega vs. Senegal : lunes 22 de junio 2026, Grupo I

: lunes 22 de junio 2026, Grupo I Ecuador vs. Alemania : jueves 25 de junio 2026, Grupo E

: jueves 25 de junio 2026, Grupo E Panamá vs. Inglaterra : sábado 27 de junio 2026, Grupo L

: sábado 27 de junio 2026, Grupo L Partido de dieciseisavos de final : martes, 30 de junio 2026

: martes, 30 de junio 2026 Partido de octavos de final : domingo, 5 de julio 2026

: domingo, 5 de julio 2026 Final del Mundial: domingo, 19 de julio 2026

Altos costos de entradas para el Mundial 2026

Los altos precios de las entradas para el Mundial han sido un tema de debate en la previa del torneo. Por ejemplo, el boleto más caro para la final alcanzó los US$ 32,970, según The Guardian, mientras que, para el Mundial 2022, el más costoso fue de US$ 1.600.

Las entradas para algunos partidos de la fase de grupos de este Mundial, como del anfitrión Estados Unidos frente a Paraguay en Los Ángeles, están disponibles por precios que varían entre US$ 2.735 y US$ 1.120. El medio británico incluso informó que algunas federaciones se vieron afectadas por el encarecimiento de las entradas al adquirir boletos para familiares y amigos de sus jugadores, en un contexto marcado por el modelo de precios dinámicos aplicado por la FIFA.

En cuanto a la reventa de entradas para partidos del Mundial, Forbes informó que el precio promedio más bajo rondaba los US$ 558 este martes.