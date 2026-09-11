En el aniversario del 11S, EE.UU. ofreció recompensas millonarias por los actuales líderes de Al-Qaeda

El departamento de Estado de Estados Unidos difundió este viernes que ofrecerá recompensas por información relacionada a los actuales líderes de la organización terrorista Al-Qaeda. El anuncio, realizado a través del programa de Recompensas por la Justicia, se enmarca en el aniversario de los ataques terroristas que ocurrieron en Nueva York en 11 de setiembre del 2001, cuando dos aviones secuestrados por miembros de Al-Qaeda impactaron contra las Torres Gemelas.

"Bombardeo de embajadas de EE.UU. Ataque a tropas de EE.UU. Asesinato de civiles inocentes. Ayuda a detener a estos terroristas. Envía tu denuncia", dice en X el posteo del programa Recompensas por la Justicia.

Bombing U.S. embassies. Attacking U.S. troops. Killing innocent civilians.



Help stop these terrorists. Submit your tip.https://t.co/KbwxIUOxOW pic.twitter.com/PRGpb35wL1 — Rewards for Justice (@RFJ_USA) September 11, 2026

El afiche muestra a ocho de los actuales líderes de la organización por los que se ofrecen recompensas de hasta U$S 10 millones. "Estos individuos son líderes de Al-Qaeda, que utilizan Irán como un lugar seguro para ejecutar ataques violentos contra los Estados Unidos y sus aliados", señalan.

Las cifras y los nombres de los líderes buscados

Las autoridades norteamericanas ofrecen la suma de entre U$S 5 y 3 millones por Al-Bakri, Boussora, Jdey, Elbaneh y Al-Ghamdi. Un escalón más arriba, se encuentra Al Maghrebi, cuya recompensa alcanza los U$S 7 millones.

Por último, las autoridades norteamericanas ofrecen la cifra de U$S 10 millones por Al-Adl. De acuerdo al FBI (Federal Bureau of Investigation, por sus siglas en inglés), Al Adl "es un alto dirigente de Al Qaeda con base en Irán y líder del Comité Hittin, que gobierna y coordina las actividades transnacionales del grupo".

Afiche del FBI sobre Al-Adl. Foto: captura del FBI.

El impacto histórico y las secuelas del 11 de setiembre

Los atentados de Al Qaeda contra las Torres Gemelas, en Nueva York, y el Pentágono, en Washington, dejaron cerca de 3.000 muertos y desencadenaron la llamada "guerra contra el terrorismo", así como la invasión estadounidense de Afganistán.

Tras los atentados, los actos antimusulmanes se dispararon en Nueva York y en el resto de Estados Unidos. La policía también reforzó la vigilancia de las comunidades musulmanas en nombre de la lucha contra el islamismo, a través de un programa que posteriormente fue abandonado.

Además de las 2.977 personas fallecidas en Estados Unidos el día de los atentados, principalmente en Nueva York, más de 9.400 han muerto posteriormente a causa de enfermedades relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas, según el programa federal de seguimiento médico.

Así quedaron las Torres Gemelas luego del atentado. Foto: DOUG KANTER/AFP

Con información de AFP y EFE.