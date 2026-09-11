En el aniversario del 11S, EE.UU. ofreció recompensas millonarias por los actuales líderes de Al-Qaeda
El programa de Recompensas por la Justicia renovó las alertas tras cumplirse más de dos décadas de los ataques a las Torres Gemelas. Autoridades aseguran que los individuos se refugian en Irán.
El departamento de Estado de Estados Unidos difundió este viernes que ofrecerá recompensas por información relacionada a los actuales líderes de la organización terrorista Al-Qaeda. El anuncio, realizado a través del programa de Recompensas por la Justicia, se enmarca en el aniversario de los ataques terroristas que ocurrieron en Nueva York en 11 de setiembre del 2001, cuando dos aviones secuestrados por miembros de Al-Qaeda impactaron contra las Torres Gemelas.
"Bombardeo de embajadas de EE.UU. Ataque a tropas de EE.UU. Asesinato de civiles inocentes. Ayuda a detener a estos terroristas. Envía tu denuncia", dice en X el posteo del programa Recompensas por la Justicia.
Bombing U.S. embassies. Attacking U.S. troops. Killing innocent civilians.— Rewards for Justice (@RFJ_USA) September 11, 2026
Help stop these terrorists. Submit your tip.https://t.co/KbwxIUOxOW pic.twitter.com/PRGpb35wL1
El afiche muestra a ocho de los actuales líderes de la organización por los que se ofrecen recompensas de hasta U$S 10 millones. "Estos individuos son líderes de Al-Qaeda, que utilizan Irán como un lugar seguro para ejecutar ataques violentos contra los Estados Unidos y sus aliados", señalan.
Las cifras y los nombres de los líderes buscados
Las autoridades norteamericanas ofrecen la suma de entre U$S 5 y 3 millones por Al-Bakri, Boussora, Jdey, Elbaneh y Al-Ghamdi. Un escalón más arriba, se encuentra Al Maghrebi, cuya recompensa alcanza los U$S 7 millones.
Por último, las autoridades norteamericanas ofrecen la cifra de U$S 10 millones por Al-Adl. De acuerdo al FBI (Federal Bureau of Investigation, por sus siglas en inglés), Al Adl "es un alto dirigente de Al Qaeda con base en Irán y líder del Comité Hittin, que gobierna y coordina las actividades transnacionales del grupo".
El impacto histórico y las secuelas del 11 de setiembre
Los atentados de Al Qaeda contra las Torres Gemelas, en Nueva York, y el Pentágono, en Washington, dejaron cerca de 3.000 muertos y desencadenaron la llamada "guerra contra el terrorismo", así como la invasión estadounidense de Afganistán.
Tras los atentados, los actos antimusulmanes se dispararon en Nueva York y en el resto de Estados Unidos. La policía también reforzó la vigilancia de las comunidades musulmanas en nombre de la lucha contra el islamismo, a través de un programa que posteriormente fue abandonado.
Además de las 2.977 personas fallecidas en Estados Unidos el día de los atentados, principalmente en Nueva York, más de 9.400 han muerto posteriormente a causa de enfermedades relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas, según el programa federal de seguimiento médico.
Con información de AFP y EFE.
-
Eran niños cuando cayeron las Torres Gemelas y 25 años después enfrentan secuelas invisibles del polvo tóxico
Apretón de manos y acusaciones cruzadas: Mamdani y Giulani se encontraron cara a cara en aniversario del 11S
"Luchamos para ganar": el mensaje de Donald Trump al recordar el 11S y la tensión abierta con Irán
¿Encontraste un error?