El IRS depositará en 2027 US$ 8.231 dólares en las cuentas bancarias de las familias que cumplan con estos requisitos

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos otorga un beneficio que puede alcanzar a los US$ 8.231 para un determinado grupo de familias en el año fiscal 2026. El crédito se deposita en las cuentas bancarias de los contribuyentes comprendidos en el marco del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés).

Para acceder, las personas tienen que presentar el Formulario 1040 ante el IRS y cumplir con una serie de requisitos establecidos por la entidad tributaria estadounidense. El monto mencionado representa el crédito máximo que se otorga, según la ley One Big Beautiful Bill Act (traducida como "un gran y hermosa ley"). Los reembolsos de US$ 8.231 se comenzarán a pagar en base a las declaraciones de impuestos que se presenten en 2027.

Qué familias recibirán US$ 8.231 del IRS con el Formulario 1040

El EITC se diseñó para ofrecer apoyo a trabajadores y familias de bajos a moderados ingresos, reduciendo el monto de impuestos a pagar y, en muchos casos, generando un reembolso a favor, según El Comercio.

El crédito tributario por ingreso del trabajo será de US$ 8.231 para los contribuyentes que cumplan con los requisitos y tengan tres o más hijos elegibles. Además, las familias tendrán que presentar el Formulario 1040 acompañado por el Anexo EIC para acceder al beneficio.

En tanto, para los contribuyentes que cumplan con los requisitos y tengan dos hijos, el EITC máximo aumentará a US$ 7.316. Para las familias con un hijo, el máximo será de US$ 4.427, y para los que no tengan hijos, el monto máximo a percibir será de US$ 664, según documentos del IRS.

Requisitos que se deben cumplir

No superar el límite en ingresos por inversiones US$ 12.200

Haber generado ingresos

Tener un número de Seguro Social válido

Ser un ciudadano estadounidense o extranjero residente por todo el año

Presentar el Formulario 1040 junto al Anexo EIC

Formulario 1040 del IRS. Foto: Canva.

Límites de ingreso según cada situación familiar

La situación familiar de cada núcleo determina si puede recibir este crédito o no. Un matrimonio con tres o más hijos debe ganar un monto inferior a US$ 70.224, según El Comercio. En tanto, un matrimonio con dos hijos no puede superar la franja de los US$ 65.899, los matrimonios con un hijo tienen un tope de US$ 58.863 para calificar, y los que no tienen hijos pueden tener ingresos de hasta US$ 26.820.

Para acceder a este beneficio, las personas solteras, jefas de hogar o viudas que cumplan con los requisitos no pueden superar determinados niveles de ingresos, que varían según la cantidad de hijos elegibles: US$ 62.974 si tienen tres o más hijos, US$ 58.629 con dos hijos, US$ 51.593 con un hijo y US$ 19.450 si no tienen hijos.