EE.UU. interrumpe los ataques a Irán tras 14 días y la Casa Blanca busca destrabar la negociación

El gobierno de Estados Unidos interrumpió casi 14 días consecutivos de bombardeos a Irán mientras el presidente Donald Trump espera avances hacia una solución diplomática ante la reciente reescalada del conflicto, según informaron fuentes estadounidenses e israelíes. La orden dictada por la administración norteamericana busca frenar las agresiones y dar espacio a la negociación, tras dos semanas de tensión que volvieron a situar a la región al borde de un conflicto mayor.

La decisión presidencial se conoció luego de que Washington interrumpiera los ataques del viernes 24 de julio. En esa línea, la Casa Blanca evalúa los pasos a seguir tras semanas de máxima tensión.

"Parece que nuestro querido Irán tuvo una noche tranquila anoche, y ninguna parte de su cuerpo fue alcanzada ni golpeada", escribió en la red social X el ministro de Sanidad iraní, Hossein Kermanpour, al confirmar que no se registraron ofensivas en las últimas horas.

Gestiones secretas y cautela en la región

El mandatario estadounidense se reunió en la Casa Blanca con sus principales asesores para definir el rumbo de la estrategia militar en Irán, evaluando desde un ataque masivo hasta el restablecimiento de las conversaciones con Teherán. Durante una intervención pública, el propio presidente reveló que sus enviados mantuvieron contactos con representantes iraníes en al menos seis ocasiones.

Por su parte, un funcionario israelí señaló a la Corporación de Radiodifusión Israelí (KAN) que Israel aguardaba una fuerte ofensiva militar, pero la medida se postergó para dar a las autoridades de Irán "otra oportunidad de volver a la mesa de negociación".

Las hostilidades se intensificaron luego de que la Casa Blanca diera por finalizado el memorando de entendimiento firmado en junio para frenar las agresiones iniciadas el 28 de febrero. Esta nueva fase del choque bélico ya dejó un saldo de 18 militares estadounidenses fallecidos y provocó que el precio del petróleo se acercara a los US$ 100 por barril, alcanzando su nivel más alto en meses.

Estados Unidos atacando objetivos militares en Irán. Foto: Comando Central en X.

Pese a las señales de distensión, como el anuncio de Qatar sobre la reanudación del tráfico marítimo en sus puertos tras diez días de suspensión, la postura de la cúpula militar iraní se mantiene firme. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr, advirtió que la ofensiva de Irán contra objetivos norteamericanos continuará "hasta la rendición total del enemigo".

Diferencias entre Netanyahu y Trump por el rumbo de la guerra con Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viajará a Washington la próxima semana para su primera reunión en la Casa Blanca con el presidente Trump en más de cinco meses, según informó su oficina este viernes. La visita de Netanyahu se produce en medio de tensiones entre ambos líderes por la gestión de la guerra con Irán.

"Como parte de la visita, el primer ministro se reunirá con el presidente Trump en la Casa Blanca el martes y asistirá al funeral del senador Lindsey Graham, un amigo de Israel", dijo la oficina de Netanyahu y precisó que partirá hacia Washington el lunes.

Benjamin Netanyahu junto a Donald Trump. Foto: JIM WATSON/AFP

Según el portal Axios, Netanyahu solicitó reunirse con Trump la semana pasada, pero no consiguió una cita. Luego dijo que decidió posponer su viaje porque el velatorio de Graham había sido aplazado.

Desde el regreso de Trump al poder en 2025, ambos mandatarios se han reunido en seis ocasiones, manteniendo una relación cercana. Netanyahu llegó incluso a calificar al magnate republicano como "el mejor amigo" que Israel haya tenido jamás en la Casa Blanca.

Sin embargo, su alianza ha mostrado signos de divergencia en los últimos meses, sobre todo, cuando Trump lanzó discursos contra su aliado a principios de año en medio de las tensas negociaciones sobre el acuerdo con Irán. La nueva reunión se produce en un momento en que la administración Trump parece estar sopesando la posibilidad de intensificar nuevamente la guerra con el régimen islámico.

Con información de EFE y AFP.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.