El presidente Donald Trump aprobó la ejecución por pelotón de fusilamiento de un psiquiatra del Ejército de Estados Unidos que, en 2009, asesinó a 13 personas en una base militar, informó el Pentágono este lunes. La ejecución de Nidal Hasan por el ataque en Fort Hood, Texas, será la primera realizada por las fuerzas armadas de EE.UU. desde 1961.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, "ha recomendado —y el presidente Donald J. Trump ha aprobado— la pena de muerte por pelotón de fusilamiento del Ejército de Estados Unidos para el terrorista condenado Nidal Malik Hasan", declaró el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en una publicación en X.

"El secretario del Ejército fijará la hora y el lugar de la ejecución. El día del juicio para Hasan por fin ha llegado", escribió.

Secretary of War Pete Hegseth has recommended — and President Donald J. Trump has approved — death by U.S. Army firing squad for convicted terrorist Nidal Malik Hasan, the jihadist who opened fire on unarmed American soldiers at Fort Hood in 2009. He killed 13 people and wounded… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 5, 2026

Los antecedentes del atentado de 2009 en la base de Fort Hood

Hasan fue condenado a muerte por un jurado militar en 2013 por perpetrar el tiroteo masivo inspirado por Al Qaeda en Fort Hood.

Optó por ejercer su propia defensa durante el juicio, pero no llamó a ningún testigo ni declaró, y no negó los cargos. Los abogados defensores designados por el tribunal expresaron preocupación de que buscara su propia ejecución.

Hasan, musulmán nacido en Estados Unidos y de origen palestino, abrió fuego el 5 de noviembre de 2009 en una instalación médica de la extensa base de Fort Hood, que servía como punto de concentración para el despliegue de soldados en zonas de combate. La investigación determinó que gritó "Allahu Akbar" durante el ataque.

Doce de los muertos y 30 de los heridos eran soldados. Hasan fue alcanzado por los disparos de una agente de la policía civil quedó parcialmente paralizado. Al tribunal que condenó a Hasan se le informó de que él se oponía a las ocupaciones estadounidenses de Irak y Afganistán.

También de unas conversaciones en línea con una presunta figura de Al Qaeda, el clérigo radical Anwar al Awlaki, un ciudadano estadounidense que murió en un ataque con dron de Estados Unidos en Yemen.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa tras bajar del Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, en Dallas, Texas, el 1 de octubre de 2026. Foto: KENT NISHIMURA/AFP fotos

Suspensión de ejecuciones en Tennessee y la polémica por la inyección letal

La decisión se tomó luego del caso de Christa Pike, la reclusa de 50 años que sobrevivió el pasado miércoles a dos intentos de ejecución mediante inyección letal y ahora permanece en estado crítico y conectada a un respirador en un hospital de Nashville (Tennessee, Estados Unidos).

Stephen Ferrell, abogado de la mujer que fue condenada a muerte por su participación en un asesinato en 1995, explicó al canal CNN que los médicos están tratando de eliminar de su cuerpo los restos de pentobarbital. Es un potente fármaco empleado en Tennessee para la inyección letal, altamente alcalino y cáustico que actúa como quemadura química al filtrarse en los tejidos.

Christa Pike llora al recibir la sentencia a pena de muerte Foto: captura de video

Es la segunda vez este año que falla una ejecución en el estado Tennessee, por lo que el gobernador estatal, Bill Lee, suspendió temporalmente todas las ejecuciones previstas para el resto de 2026.

Pike llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee tras ser condenada en 1996 —teniendo 18 años— por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemme, y se iba a convertir en la primera mujer ejecutada desde 1819. Su abogado ha solicitado que la sentencia sea conmutada por cadena perpetua y ha declarado que un nuevo intento de ejecución no haría justicia.

Con información de EFE y AFP