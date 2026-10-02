Divulgan el video de la detención a Luigi Mangione en un McDonald's luego de asesinar a ejecutivo de la salud

La Fiscalía del Distrito de Manhattan divulgó este viernes el vídeo de la detención en un McDonald's de Pensilvania de Luigi Mangione, quien se declaró culpable en agosto de matar al consejero delegado de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Las imágenes, que habían permanecido bajo sello pese a haber sido mostradas previamente durante una vista judicial, fueron divulgadas por la Fiscalía después de que la cadena CNN solicitara al juez que autorizara su publicación.

Grabadas por las cámaras corporales de los agentes, muestran cómo varios policías de Altoona se acercan a Mangione, que lleva una mascarilla quirúrgica y un gorro con los que oculta parcialmente el rostro, y le preguntan su nombre y su fecha de nacimiento.

WATCH: Newly released bodycam footage shows the arrest of Luigi Mangione inside a McDonald’s in Altoona, Pennsylvania. pic.twitter.com/Lloc6inUNs — Scope Report (@ScopeReport_) October 2, 2026

Aunque al principio el joven da un nombre falso (Mark Rosario) acaba deletreando su nombre real. Uno de los agentes sale entonces fuera del restaurante y le dice a sus compañeros: "Es él, mierda, es él 100%".

Tras esto, la policía encuentra un cargador de arma en su mochila.

Según muestra el vídeo, los agentes lo esposaron y lo trasladaron a una comisaría, donde le pidieron que se quitara prendas de ropa para poder registrarlo.

Allí encontraron el arma que utilizó para matar a Thompson, otro cargador dentro de una prenda de ropa interior que estaba en su mochila y un pequeño cuaderno con anotaciones.

Luigi Mangione fans might want to watch the just-released arrest bodycam footage.



What is in the backpack is no surprise, we’ve known that for a long time. Watching Altoona police find them, though, is something else. At the McDonald’s, a gun magazine wrapped in underwear. At… pic.twitter.com/koT0VPwFJg — Gerald Posner (@geraldposner) October 2, 2026

El video se mostró el año pasado en una audiencia en la que ocho agentes de Altoona testificaron sobre el arresto de Mangione y el posterior registro del acusado. Un juez decidió excluir entonces como prueba el cargador que encontró la policía en la mochila del joven, de 28 años.

El proceso judicial de Mangione

El pasado agosto, Mangione se declaró culpable de dos cargos federales de acoso relacionados con la muerte de Thompson, al que disparó en una acera de Midtown Manhattan en diciembre de 2024.

Mangione dijo que cometió el crimen tras soportar años de dolor intenso debido a una lesión de espalda y detalló que había fabricado el arma mediante una impresora 3D.

El joven será sentenciado el próximo 18 de diciembre. Los fiscales recomiendan para él una pena de entre 16 y 30,5 años.

Luigi Mangione durante una audiencia judicial. Foto: Steven Hirsch/EFE.

Mangione también afronta un proceso estatal por el asesinato de Thompson, pero su defensa ha solicitado la desestimación al considerar que el proceso federal vulnera la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo delito.

EFE