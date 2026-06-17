Defensa de Luigi Mangione alegará que tenía una "perturbación emocional extrema" al momento del asesinato

La defensa de Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, argumentará en el juicio estatal que el joven estaba en un estado de "perturbación emocional extrema" al momento de cometer el crimen. La información fue difundida por el juez encargado del caso, Gregory Carro, en una audiencia celebrada este miércoles.

"Los fiscales necesitan saber cuál es la enfermedad que padece este acusado y cómo desencadenó una perturbación emocional extrema en el momento y lugar de los hechos", explicó, según informan medios locales. El magistrado subrayó que había mantenido esta información en secreto porque habría sido "muy perjudicial" para el joven si lo anunciaba y sus abogados finalmente decidían no seguir esta táctica.

Boceto de Luigi Mangione Foto: EFE.

Asimismo, instó a la defensa a entregar a la Fiscalía el nombre del experto en salud mental en que se basó para dictaminar que Mangione se encontraba en un estado de perturbación emocional cuando supuestamente mató a Brian Thompson.

"No voy a permitir que sorprendan a la Fiscalía en vísperas del juicio, así que ponerlo en orden", indicó a los abogados, encabezados por el matrimonio de Karen y Marc Agnifilo.

Mangione permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn

Luigi Mangione llega a una audiencia en Nueva York. Foto: Charly Triballeau/AFP.

Mangione, de 28 años, se encuentra actualmente detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y enfrenta dos causas paralelas: el juicio estatal, cuyo inicio está programado para el 8 de septiembre de este año, y un juicio federal que se celebrará más tarde.

Brian Thompson, de 50 años, fue asesinado a balazos por la espalda en diciembre de 2024 en una calle del centro de Manhattan cuando se dirigía a una conferencia de inversores.

Fanáticas de Luigi Mangione a las afueras del tribunal. Foto: EFE.

En los casquillos de la munición utilizada se encontraron grabadas las palabras "retrasar", "negar" y "deponer", términos comúnmente asociados con las estrategias de las aseguradoras para evitar el pago de reclamaciones médicas.

Mangione, proveniente de una familia acomodada de Maryland, fue detenido cinco días después en un McDonald's de Pensilvania y se ha declarado inocente de todos los cargos.

Agencia EFE