Discurso de Donald Trump hoy martes 24 de febrero en vivo: a qué hora será y dónde se podrá ver

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará un discurso en vivo hoy martes 24 de febrero de 2026 ante una sesión conjunta del Congreso estadounidense. La temática de este discurso del estado de la nación se centrará en la transformación que ha experimentado EE.UU. desde que asumió como presidente en enero de 2025.

Este discurso de Donald Trump hará alusión a los 250 años que cumplirá EE.UU. en julio de este año al titularse "Estados Unidos a los 250: Fuerte, Próspero y Respetado", según informó CNN citando a funcionarios de la Casa Blanca con acceso al discurso.

Cómo ver el discurso de Trump en vivo hoy 24 de febrero

El discurso comenzará a las 9:00 p.m. en hora del Este (ET), o 6:00 p.m. hora del Pacífico (PT). En Uruguay será a las 23:00. El discurso de Trump será transmitido por todos los canales de noticias más populares de Estados Unidos. También se podrá reproducir en vivo en varios canales de YouTube, como, por ejemplo, el canal de YouTube del diario USA Today.

Cómo será el discurso del estado de la nación que dará Trump

En este discurso, Trump intentará pasar al contrataque, luego de un duro revés de la Corte Suprema a su política de aranceles. Trump promete un discurso desafiante, "largo", en sus propias palabras, para desmentir a los que aseguran que su estrella ahora sí que empieza a declinar.

El mandatario quiere además darle un tono histórico a su discurso, en el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, que promete una celebración por todo lo alto el próximo 4 de julio, en palabras de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Habrá algunos momentos conmovedores hasta las lágrimas, como los hubo el año pasado, y algunos momentos de ligereza", aseguró este martes Leavitt en declaraciones a la cadena Fox.

Trump prometió hace un año el inicio de una "edad de oro" para su país, irritado ante una inflación tenaz, la división política y la creciente sombra del gigante chino.

Trump le ha puesto un ritmo vertiginoso a su segundo y último mandato, con golpes espectaculares en el exterior como la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, y difíciles negociaciones, como el precario alto el fuego en Gaza.

Discurso de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

Pero el presidente republicano llegó al poder ante todo con el lema "Estados Unidos primero", y esa promesa no acaba de concretarse.

El crecimiento económico en 2025, del 2,2%, fue inferior al del año anterior, la inflación se mantiene elevada (2,9% interanual en diciembre) y solo el empleo mantiene un buen ritmo.

Trump decidió hace un año apostar buena parte de su agenda económica en los aranceles.

La Corte Suprema acaba de tumbar esa política, que Trump justificaba como una "emergencia nacional", y le ha recordado al mandatario que si quiere cambiar los aranceles deberá pedir la colaboración al Congreso, donde las negociaciones con los demócratas están bloqueadas.

Trump se declaró "avergonzado" y acusó de "vendidos" a los seis magistrados del alto tribunal que votaron en contra de sus aranceles.

El discurso de Trump tendrá varias ausencias

En este tradicional discurso anual faltará parte de la bancada demócrata en el Congreso, descontenta por la dureza de la política contra la inmigración del presidente.

El Congreso vuelve el martes a sus sesiones sin haber conseguido desbloquear la parálisis en torno al financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Discurso de Donald Trump. Foto: AFP

En el corazón de la negociación entre republicanos y demócratas están las agencias migratorias, que pueden seguir operando por ahora porque su presupuesto fue aprobado el año pasado.

Los demócratas exigen cambios en la manera de trabajar de los agentes federales, como llevar la cara descubierta y presentar órdenes judiciales, que Trump no parece dispuesto a conceder.

Los demócratas han invitado a víctimas del fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein al discurso del presidente, que ha ordenado la publicación de millones de documentos pero que no consigue desembarazarse de la sombra de ese escándalo.

Trump ha replicado invitando al equipo de hockey masculino, que hizo historia el fin de semana en los Juegos Olímpicos de invierno al ganar a Canadá y llevarse la medalla de oro.

Con información de AFP