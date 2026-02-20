Trump ordena liberar archivos gubernamentales sobre ovnis y vida extraterrestre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves una directiva formal para que diversas agencias del Gobierno identifiquen y liberen archivos relacionados con objetos voladores no identificados (OVNI), fenómenos aéreos no identificados (UAP) y posibles formas de vida extraterrestre. A través de su cuenta en la red social Truth Social, el mandatario explicó que la medida tiene como objetivo recopilar y poner a disposición del público documentos sobre asuntos que calificó como "altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes" para la seguridad y el conocimiento nacional.

Esta decisión administrativa involucrará directamente al Departamento de Guerra —denominación utilizada por el mandatario— y a otras agencias federales de inteligencia. La iniciativa busca aportar transparencia a una temática que ha alimentado especulaciones durante décadas. El anuncio de Trump surge en un clima de tensión política tras las recientes declaraciones del expresidente Barack Obama, quien en una entrevista con el periodista Brian Tyler Cohen admitió que los extraterrestres "son reales", aunque aclaró no haber visto pruebas físicas ni instalaciones secretas subterráneas durante su gestión.

El cruce entre Trump y Obama por los archivos clasificados

La postura de Trump no solo responde a una voluntad de apertura informativa, sino también a una crítica directa hacia su predecesor. A bordo del Air Force One, el actual presidente aseguró que Obama cometió un "grave error" al referirse a la existencia de vida extraterrestre, acusándolo de haber revelado "información clasificada". Mientras Obama precisó más tarde en sus redes sociales que no existen pruebas de contacto pero que la inmensidad del universo sugiere vida más allá de la Tierra, Trump se mantuvo cauteloso sobre la veracidad del fenómeno, subrayando que, aunque él mismo lo desconoce, es imperativo que los documentos gubernamentales sean de acceso público.

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos. Foto: Archivo El País

Antecedentes y el rol del Área 51 en la transparencia

El debate sobre la transparencia de fenómenos aéreos tiene hitos clave en la historia reciente de Estados Unidos que el actual gobierno busca retomar. En 2013, la CIA ya había dado un paso significativo al desclasificar documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, una instalación creada originalmente bajo las órdenes del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para el desarrollo y prueba del avión espía U-2. Con la nueva instrucción de Trump, se espera que la liberación de archivos aporte datos sobre fenómenos más contemporáneos que hasta ahora permanecían bajo estricto secreto de sumario.

EFE.