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El País Mundo Estados Unidos

Estados Unidos le retiró visas a tres funcionarios chilenos por "socavar la seguridad nacional"

El gobierno chileno rechazó las acusaciones y citará al embajador estadounidense en Chile. Gabriel Boric consideró a la medida como "arbitraria, unilateral y sorpresiva".

20/02/2026, 15:56
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Gabriel Boric, presidente de Chile.
Gabriel Boric, presidente de Chile.
Foto: Alberto Valdes/EFE

El gobierno estadounidense anunció este viernes la revocación de los visados de tres funcionarios chilenos que no identifica por actividades que "socavaron la seguridad regional", una acusación que Chile niega.

El Departamento de Estado no da más detalles sobre esas tres personas, pero el comunicado critica al gobierno saliente de Gabriel Boric.

"El legado del gobierno de Boric quedará aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional en detrimento último del pueblo chileno", advierte el texto firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Fotografía distribuida por la oficina de prensa de la Presidencia de Chile que muestra al presidente Gabriel Boric con su hija Violeta durante la votación en las elecciones generales, en Punta Arenas, provincia de Magallanes, Chile, el 16 de noviembre de 2025.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, junto a su hija Violeta durante la votación.
Foto: Marcelo Segura/AFP fotos

Interpelación a Lubetkin: postura por Venezuela, mención a Taiwán en una declaración y falta de respuesta por visas

El comunicado añade que Estados Unidos espera avanzar en las prioridades compartidas, incluidas "aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio, con el próximo gobierno de Kast", añade el comunicado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace un gesto de aprobación con el pulgar al partir del Aeropuerto Internacional Liszt Ferenc en Budapest, Hungría.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, parte del Aeropuerto Internacional Liszt Ferenc en Budapest, Hungría.
Foto: AFP

La reacción del gobierno chileno

"Nuestro gobierno jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile ni de ningún otro país", dijo Boric a la prensa durante su gira en la Isla de Pascua.

El mandatario chileno acusó que "esta medida arbitraria, unilateral y sorpresiva, desde nuestro punto de vista, no tiene ninguna justificación".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace un gesto al partir del Aeropuerto Internacional Liszt Ferenc en Budapest, Hungría.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Aeropuerto Liszt Ferenc en Budapest, Hungría.
Foto: AFP

El canciller chileno Alberto van Klaveren citó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para conocer detalles de la acusación y los nombres de los afectados.

El gobierno chileno criticó no haber sido notificado oficialmente de la sanción.

"Chile es un país orgulloso de su soberanía y profundamente respetuoso de la legislación nacional e internacional. No aceptamos que nadie nos dicte lo que podemos o no podemos hacer más allá del derecho y la ley", agregó Boric en su cuenta en X.

Boric ha sido un crítico de la gestión del presidente Donald Trump. En una visita a la India, el chileno acusó al estadounidense de "pretender ser un nuevo emperador" con sus políticas arancelarias.

Recientemente, Chile envió un millón de dólares a través de la ONU a Cuba, sumida en una profunda crisis económica agravada por las presiones de Estados Unidos.

AFP

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