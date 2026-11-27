El esperado Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s se realizará en Nueva York este sábado 28 de noviembre después de haberse postergado debido a las condiciones meteorológicas que impidieron su realización durante el mismo día de Thanksgiving 2026, que se celebró este jueves. Fue la primera vez en la historia que el desfile no tuvo lugar el Día de Acción de Gracias por mal tiempo.

Esta edición tendrá un aspecto especial: será el desfile número 100 en la historia de esta larga tradición neoyorquina que suele acaparar la atención de televidentes en todo Estados Unidos.

El atractivo del evento anual se centra en la lista de artistas que se presentan en escena con espectáculos musicales y, por supuesto, las carrozas con globos gigantes de figuras famosas de la cultura estadounidense, como caricaturas, películas o tiras cómicas. Para conmemorar los 100 años, se espera una cantidad récord de 100 globos durante el desfile.

¿A qué hora comienza el Desfile del Día de Acción de Gracias?

La edición número 100 del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s comenzará a las 8:30 horas de la mañana y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía.

¿Por dónde ver el desfile?

El evento se transmitirá en vivo a través del canal estadounidense NBC y también se transmitirá en streaming a través de la plataforma Peacock.

Para ver el desfile transmitido en español, se podrá observar a través de Telemundo en Estados Unidos.

Nueva York trasladó el desfile del Día de Acción de Gracias al sábado 28 de noviembre ante el temor por las condiciones meteorológicas. Foto: Kena Betancur/AFP.

¿Qué artistas estarán en el Desfile de Día de Acción de Gracias?

La grilla de artistas para esta edición 2026 incluye a más de 20 músicos que actuarán este sábado. Entre ellos se encuentran Natasha Bedingfield, el reggaetonero Feid, Queen Latifah, EJAE, Wyclef Jean, Teddy Swims y RAYE.

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Tormentas extremas en Nueva York y panorama alentador para el sábado

Como se esperaba, el tradicional desfile fue trasladado al sábado, como consecuencia de las condiciones climáticas desfavorables que se esperaban y que podían poner en riesgo a los asistentes y espectadores. Las autoridades neoyorquinas insistieron en que la seguridad tanto de los participantes como del público era la máxima prioridad. Así lo expresó el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, al señalar que debía estar “por encima de todo”.

Inflado de globos para el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's. Foto: Timothy A. Clary/AFP.

Sin embargo, el pronóstico para el sábado es más alentador: se espera una mejora del tiempo, con cielos despejados, aunque persistirán los vientos. Las ráfagas habituales oscilarán entre 16 y 24 km/h, mientras que algunas podrían alcanzar los 32 km/h, según The Weather Channel.