Estados Unidos atraviesa este jueves su feriado de Acción de Gracias con alertas meteorológicas que abarcan prácticamente todo el territorio, desde el sur hasta el norte y en ambas costas. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por su sigla en inglés) anticipó tormentas, inundaciones y nevadas que ya derivaron en declaratorias de emergencia en Nueva York y Nueva Jersey, en una de las jornadas de mayor movimiento de viajeros del año.

Según el organismo, "una fuerte tormenta costera provocará vientos intensos, lluvias torrenciales e inundaciones costeras de gran magnitud" a lo largo de la costa este, con efectos que se extenderán hasta el viernes. El riesgo de "lluvia excesiva" seguirá vigente durante el fin de semana en la región de Nueva Inglaterra.

En el otro extremo del país, un sistema de tormentas procedente del Pacífico golpeará la costa oeste, incluidos California y Washington, con lluvias, nevadas en zonas montañosas, vientos, inundaciones costeras y oleaje alto que se mantendrían hasta la próxima semana. Las autoridades de ambos estados pidieron a la población extremar precauciones luego de que una marejada destruyera el miércoles parte del muelle de Pacifica, al sur de San Francisco.

Manhattan y el río Hudson en un día de lluvia Foto: AFP

Qué estados de Estados Unidos están bajo alerta por el temporal

Las advertencias por congelamiento alcanzan incluso a los estados fronterizos con México: Arizona, Nuevo México y Texas, donde el NWS prevé tormentas eléctricas con "lluvia intensa". También se esperan nevadas de moderadas a intensas sobre el valle medio del Misisipi y los Apalaches. Florida y otros estados del sureste, en cambio, tendrán un respiro tras días de inundaciones, luego de que el mal tiempo se desplazara hacia el noreste.

"Las lluvias intensas asociadas provocarán principalmente zonas localizadas de inundaciones repentinas, siendo las áreas urbanas, las carreteras, los arroyos pequeños y las zonas bajas los sectores más vulnerables", señaló el servicio meteorológico.

Por qué se postergó el desfile de Acción de Gracias en Nueva York

El desfile de Acción de Gracias fue pospuesto por lluvias y mal tiempo Foto: AFP

El impacto más visible del temporal se dio en Nueva York, donde por primera vez en sus 100 años de historia se postergó el desfile de Acción de Gracias de Macy's, que pasó al sábado 28 de noviembre. "Después de una estrecha colaboración con nuestros socios de la ciudad y las distintas agencias, hemos tomado la decisión de trasladar la celebración de este año", informó la empresa patrocinadora en un comunicado difundido por la alcaldía. "Debido al pronóstico de condiciones meteorológicas severas, el 100.º desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's se trasladará al sábado 28 de noviembre", agregó. El recorrido tradicional abarca cerca de 4 kilómetros, desde Midtown Manhattan hasta la tienda de Herald Square, en la Calle 34.

El escenario se complica por el volumen de desplazamientos. La Administración Federal de Aviación (FAA) había previsto el martes el mayor tráfico aéreo en 16 años para el feriado, con más de 417.000 vuelos, en un contexto de fallos técnicos, demoras y escasez de controladores aéreos. La Asociación Americana del Automóvil (AAA) calcula que unos 81,5 millones de estadounidenses viajarán al menos 80 kilómetros desde sus hogares, 121.000 menos que el año pasado, cuando se movilizaron 81,6 millones.

Suspenden por primera vez en 100 años el desfile de Acción de Gracias Foto: AFP

Con información de EFE y AFP. Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.