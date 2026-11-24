A medida que se aproxima el final del mes de noviembre, una de las preguntas que comienzan a ganar protagonismo en Estados Unidos es cuándo se celebrará el Black Friday. Se trata de una de las fechas comerciales más importantes del año, en la que numerosas tiendas y marcas ofrecen importantes rebajas y promociones. La jornada representa una oportunidad para adelantar las compras de Navidad y acceder a descuentos en productos de distintas categorías, desde artículos para el hogar hasta regalos.

Cuándo se celebra el Black Friday 2026 en Estados Unidos

Como ocurre tradicionalmente, el Black Friday tiene lugar el viernes siguiente al Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), una celebración que se conmemora cada año el cuarto jueves de noviembre.

En 2026, la jornada de descuentos tendrá lugar el viernes 27 de noviembre. Durante esa fecha, los consumidores podrán encontrar promociones y rebajas en una amplia variedad de comercios, marcas y productos.

Además, en más de 20 estados del país, el Viernes Negro es reconocido como día festivo. La fecha también señala el comienzo de la temporada de compras navideñas, un período en el que suelen registrarse importantes reducciones de precios, especialmente en juguetes, tecnología y otros artículos elegidos para regalar durante las fiestas.

Las mejores ofertas de Black Friday 2026

El portal estadounidense CNN realizó un informe que incluye algunos de los mejores descuentos de Black Friday en EE.UU. para este viernes:



AirPods 3 de Apple : por primera vez, este producto estará a la venta por US$ 149, es decir, una rebaja de US$ 100. Se pueden conseguir a través de Amazon.

: por primera vez, este producto estará a la venta por US$ 149, es decir, una rebaja de US$ 100. Se pueden conseguir a través de Amazon. Shark TurboBlade Cool + Heat : es un dispositivo que combina un calefactor y un ventilador de refrigeración. Combinar estos dos electrodomésticos en un solo dispositivo normalmente podría costar hasta US$ 400. Sin embargo, de cara a Black Friday, se pueden conseguir hasta por la mitad del precio.

: es un dispositivo que combina un calefactor y un ventilador de refrigeración. Combinar estos dos electrodomésticos en un solo dispositivo normalmente podría costar hasta US$ 400. Sin embargo, de cara a Black Friday, se pueden conseguir hasta por la mitad del precio. Cepillo de dientes eléctrico Philips Sonicare Serie 4100 : es avalado por los expertos en pruebas de productos y por estos días se le aplica un descuento de aproximadamente 20 %.

: es avalado por los expertos en pruebas de productos y por estos días se le aplica un descuento de aproximadamente 20 %. Apple Watch Series 12 : este reloj inteligente insignia del gigante tecnológico incorpora nuevos sensores que mejoran sus funciones de seguimiento de la salud. Actualmente, Amazon ofrece un descuento de US$ 100 en los modelos de 42 mm y 46 mm, con precios mínimos históricos en varios colores y correas.

: este reloj inteligente insignia del gigante tecnológico incorpora nuevos sensores que mejoran sus funciones de seguimiento de la salud. Actualmente, Amazon ofrece un descuento de US$ 100 en los modelos de 42 mm y 46 mm, con precios mínimos históricos en varios colores y correas. Campera The North Face Frost Fall con capucha para mujer : esta campera acolchada de mujer vuelve a estar en oferta por primera vez desde el Black Friday pasado, con un descuento del 30 % que permite conseguir su precio más bajo histórico.

: esta campera acolchada de mujer vuelve a estar en oferta por primera vez desde el Black Friday pasado, con un descuento del 30 % que permite conseguir su precio más bajo histórico. Smart TV Samsung M80H Mini-LED de 65 pulgadas : durante la Cyber Week, este televisor inteligente tiene un descuento de US$ 200, pasando a costar US$ 498 en Amazon y US$ 500 en Samsung.

: durante la Cyber Week, este televisor inteligente tiene un descuento de US$ 200, pasando a costar US$ 498 en Amazon y US$ 500 en Samsung. Parlante Bluetooth Marshall Acton III para el hogar : este parlante está en oferta por primera vez y la rebaja es de casi la mitad. Originalmente, su precio ronda los US$ 300, pero ahora se vende a unos US$ 170.

: este parlante está en oferta por primera vez y la rebaja es de casi la mitad. Originalmente, su precio ronda los US$ 300, pero ahora se vende a unos US$ 170. Microsoft Surface Laptop : ofrece un diseño de aluminio, pantalla de 13,8 pulgadas y procesador Snapdragon X2 Elite, con un descuento de US$ 100 adicionales respecto a la oferta del Prime Day de octubre. En total, puede costar unos US$ 1.250, cuando su precio original ronda los US$ 1.400.

: ofrece un diseño de aluminio, pantalla de 13,8 pulgadas y procesador Snapdragon X2 Elite, con un descuento de US$ 100 adicionales respecto a la oferta del Prime Day de octubre. En total, puede costar unos US$ 1.250, cuando su precio original ronda los US$ 1.400. Cafetera programable Ninja de 12 tazas : esta cafetera hoy está a un precio de US$ 55 en Amazon, con una rebaja de casi 39 %. Permite preparar café de manera práctica y económica. En Walmart hay una oferta similar.

: esta cafetera hoy está a un precio de US$ 55 en Amazon, con una rebaja de casi 39 %. Permite preparar café de manera práctica y económica. En Walmart hay una oferta similar. Árbol de Navidad artificial North Valley Spruce: el árbol viene con luces LED incorporadas. Actualmente tiene un descuento de hasta el 57 %, alcanzando su precio más bajo del año.

Descuentos de Black Friday. Foto: Unsplash

Origen de Black Friday

La ideal del Viernes Negro nace en EE.UU. desde hace más de cinco décadas, el día después de Thanksgiving es una fecha especial al marcar el inicio de las compras navideñas, aunque se institucionalizó a través del tiempo por motivos históricos y comerciales.

El origen de esta festividad se remonta a la década de 1930, cuando los minoristas presionaron para que el Día de Acción de Gracias se festejara un jueves antes de lo estipulado, ya que en ese año la festividad tenía lugar el 30 de noviembre, lo que restaba tiempo para las ventas navideñas.

Y es que las grandes cadenas y los pequeños comerciantes tenían el acuerdo tácito de no iniciar las ventas de mercancía de Navidad y fin de año hasta un día después de Acción de Gracias.

Tras un par de años de la presión minorista, el Congreso de EE.UU. hizo oficial el adelanto del Thanksgiving al cuarto jueves de noviembre, lo que lleva a que la tradición norteamericana de iniciar las compras de Navidad y Año Nuevo un día después se mantuviera.

Bolsas de compras. Foto: Freepik

Los medios de comunicación habrían sido los encargados de popularizar el término Black Friday, y con el tiempo, tanto la fecha como el concepto se consolidaron y permanecen no solo en Estados Unidos, sino también en otros países del mundo.

Con información de La Nación/GDA