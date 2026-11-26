Una gran ola arrancó el extremo del muelle municipal de la ciudad costera de Pacifica, en California, y arrojó parte de la estructura al océano Pacífico el pasado miércoles. El derrumbe se produjo durante un período de mareas excepcionalmente altas y fuerte oleaje en la costa oeste de Estados Unidos. Se cree que el fenómeno tuvo más intensidad por impacto de El Niño.

El muelle, de unos 350 metros de longitud, permanecía cerrado desde junio tras detectarse grietas y daños en su estructura.

Fuerte oleaje en California. Foto: Agencia EFE.

Video del momento del derrumbe

El momento del derrumbe quedó grabado en un video que se difundió en las redes sociales. Las imágenes muestran la fuerza del agua impactando contra el extremo de la estructura, que cede y desaparece en el mar. La sección que se derrumbó formaba parte del muelle en forma de L, inaugurado en 1973. Dado que el acceso estaba prohibido, no había nadie en la estructura en el momento del accidente.

Oleaje en la costa de California. Foto: EFE.

El congresista Kevin Mullin, que representa al área de la Bahía de San Francisco, le pidió a los residentes de la zona que evitaran la costa. "Es triste ver cómo parte del muelle de Pacifica se derrumba debido a El Niño y las mareas altas que azotan nuestra costa. Esto no es ninguna broma: estas olas y mareas gigantes pueden ser extremadamente peligrosas. Por favor, manténganse a salvo: eviten las playas y las zonas donde se preven inundaciones", escribió en la red social X.

Sad to see a portion of the Pacific pier collapse as El Niño and king tides pummel our coastline. This is no joke - these huge waves and tides can be extremely dangerous. Please stay safe - avoid beaches and areas expected to flood. https://t.co/zrE8yYasTJ — Kevin Mullin (@RepKevinMullin) November 25, 2026

Construido en 1973, el Muelle Municipal de Pacifica se había convertido en uno de los lugares emblemáticos de la ciudad, conocido por sus vistas panorámicas al océano y por atraer a pescadores y turistas. Con 335 metros de longitud, la estructura también albergó durante décadas el Chit Chat Cafe, un punto de encuentro que forma parte de la historia local. La combinación de paisaje, pesca y tradición contribuyó a consolidar el muelle como uno de los símbolos de Pacifica.

Servicio Meteorológico anuncia inundaciones extremas en California

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) estimó el pasado miércoles que iban a tener lugar inundaciones costeras "extremas" en los condados de Orange, colindante a Los Ángeles, así como el de San Diego y varias áreas de la Bahía de San Francisco.

En California, el condado de Humboldt, ubicado a más de 320 kilómetros al norte de San Francisco, la pleamar superó el martes los tres metros, siendo la segunda marca más alta documentada en esa estación, lo que obligó a las autoridades a ordenar la evacuación de la comunidad costera hasta nuevo aviso.

Costa de California. Foto: Agencia EFE.

También en el condado de Santa Cruz, en el centro del estado, los servicios de emergencia emitieron avisos de evacuación preventiva para unas 200 viviendas ubicadas a lo largo de la carretera del litoral, ante el pronóstico de nuevas crecidas del nivel del mar emitida por NWS.

Las autoridades del condado de Santa Barbara también difundieron alertas de evacuación en partes de la zona costera de Montecito, Summerland y Carpinteria y se cerraron playas debido al fuerte olaje que se prevé para los próximos días.

Con información de OGlobo/GDA, EFE