Creador de CNN y magnate de los medios: el adiós a Ted Turner, el hombre que revolucionó las noticias por TV

Ted Turner, el magnate de los medios que dejó una huella imborrable en la escena estadounidense de finales del siglo XX al dominar la industria de la televisión por cable, crear el ciclo de noticias de 24 horas con CNN y extender su incansable influencia a los deportes profesionales, el ecologismo y la filantropía, falleció el miércoles en su casa cerca de Tallahassee, Florida. Tenía 87 años.

Phillip Evans, portavoz de la familia, confirmó el fallecimiento. Turner anunció en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo.

La creación más emblemática de Turner fue CNN (la cadena de noticias por cable), que revolucionó las noticias televisivas en 1980 al ofrecer programación las 24 horas del día. Pero su cartera de negocios abarcaba mucho más, y su impacto en la cultura estadounidense fue considerable.

Como escisión de CNN, Turner creó los canales CNN Headline News y CNN International. Fundó la "superestación" de deportes y entretenimiento por cable y satélite que se conoció como TBS y dio origen a un canal hermano, TNT, ambos con una audiencia que continúa llegando a millones de hogares.

Ted Turner. Foto: Archivo.

En 1985, compró por 1.500 millones de dólares el catálogo de películas de los estudios MGM y, nueve años después, creó la cadena de televisión por cable Turner Classic Movies, o TCM. Realizó una compra similar de los dibujos animados de Hanna-Barbera y, basándose en ellos, creó Cartoon Network en 1992. Y en 1996, fusionó su conglomerado, Turner Broadcasting System, con Time Warner para crear una de las mayores empresas de medios de comunicación del mundo.

En el camino, encontró el tiempo y la energía para capitanear el yate ganador en la regata de la Copa América en 1977 y para desempeñar un papel activo como propietario de los Atlanta Braves, lo que le dio al equipo una mayor exposición nacional en la televisión propiedad de Turner.

“Estoy intentando establecer el récord histórico de logros personales en una sola vida”, declaró al periodista Dale Van Atta en un artículo de Reader's Digest en 1998.

Turner, un empresario afincado en Atlanta, asumió riesgos asombrosos en los negocios, a menudo al borde de la bancarrota para luego resurgir con fuerza y multiplicar su fortuna.

Su vida personal también fue turbulenta. Sus tres matrimonios —el último, que terminó en 2001, fue con la actriz ganadora del Óscar Jane Fonda— se vieron frecuentemente sacudidos por sus muestras públicas de infidelidad, su consumo excesivo de alcohol y su comportamiento grosero en general.

La ideología política de Turner era contradictoria y controvertida. Si bien se declaraba un republicano ultraconservador con estrechos vínculos con los evangélicos cristianos, también entabló amistad con el líder cubano Fidel Castro y defendió la conducta represiva del gobierno comunista chino.

En un extraordinario acto de filantropía, donó mil millones de dólares a las Naciones Unidas, una organización detestada por los conservadores estadounidenses. Apasionado de la caza, se convirtió en un referente para los ecologistas al adquirir más de un millón de acres de tierras vírgenes y ranchos, que luego destinó a reservas naturales. Llegó a ser el cuarto mayor terrateniente privado de Estados Unidos, con dos millones de acres, además de vastas extensiones de terreno que poseía en Argentina y otros países.

Sede central de CNN. Foto: Pixabay

La influencia de Turner se hizo más evidente en la forma en que su CNN transformó las noticias televisivas al presentarlas las 24 horas del día con actualizaciones constantes, transmitiendo una sensación de inmediatez.

“Hoy en día, las noticias están disponibles cuando suceden, no cuando les conviene a las tres cadenas de televisión difundirlas”, escribieron los autores, padre e hijo, Robert Goldberg y Gerald Jay Goldberg, en su biografía de 1995, “Citizen Turner: The Wild Rise of an American Tycoon”.

Robert Edward Turner III, conocido universalmente como Ted, nació el 19 de noviembre de 1938 en Cincinnati. Su padre, Robert Jr., oriundo de Misisipi, se mudó a Ohio durante la Gran Depresión y se casó con Florence Rooney.

El mayor de los Turner, conocido como Ed, trasladó posteriormente a su familia de vuelta al sur, a Georgia, donde fundó una empresa de publicidad en vallas publicitarias.

De joven, Ted Turner asistió a la Escuela McCallie en Chattanooga, Tennessee, que por aquel entonces era una academia militar de élite exclusivamente para blancos que hacía hincapié en los valores cristianos conservadores. Durante los veranos, trabajaba para la empresa de su padre pintando vallas publicitarias.

Ted se graduó en 1956 con calificaciones lo suficientemente buenas como para ingresar a la Universidad de Brown. Pero no era un estudiante ejemplar. Un antiguo compañero de clase, William Kennedy, quien más tarde se convertiría en funcionario de la Universidad de Brown, fue citado en "Citizen Turner" describiendo al joven Ted como "un intolerante, como quizás todos lo éramos en cierto modo en aquel entonces".

Según declaró, Turner bebía en exceso, cantaba canciones nazis frente a una fraternidad judía y colocaba letreros del Ku Klux Klan en las puertas de las habitaciones de los estudiantes negros. Finalmente, fue expulsado de Brown tras ser sorprendido en la cama con una mujer en su habitación.

Ted Turner en la Cumbre de la Paz del Milenio de Líderes Religiosos y Espirituales en la ONU, el 29 de agosto de 2000. Foto: AFP

Posteriormente, Turner se unió a la empresa de su padre, Turner Outdoor Advertising, donde a veces trabajaba duro, pero a menudo dedicaba más energía a las fiestas y a la navegación.

En 1963, su padre, de 53 años, tras contraer cuantiosas deudas para expandir su negocio de vallas publicitarias y luchar contra el alcoholismo, el consumo de drogas y la depresión, se suicidó de un disparo en la casa de los Turner, en las afueras de Savannah, Georgia.

Ignorando los consejos de los amigos y contables de su padre para que vendiera el negocio, insistió en mantenerlo intacto.

Sin embargo, su ambición no se limitó a las vallas publicitarias. En 1970, se endeudó para comprar una pequeña estación de televisión en quiebra en Atlanta, a la que rebautizó como WTCG, por Turner Communications Group, el nombre que le había dado a la empresa de su padre a finales de los 60, después de que este comenzara a comprar estaciones de radio. Pensó que usaría vallas publicitarias para promocionar su nuevo negocio televisivo. Con una programación insuficiente y escasos ingresos publicitarios, la estación siguió generando enormes pérdidas.

En 1976, Turner se endeudó aún más para comprar los Atlanta Braves, un equipo de béisbol que por aquel entonces tenía un desempeño pésimo. El precio de compra fue de 500.000 dólares en efectivo y 8 millones de dólares con un interés anual del 6% durante 10 años. (Según Forbes, la franquicia de los Braves ahora vale 3.350 millones de dólares).

Esta vez, su apuesta dio sus frutos. Al transmitir los 162 partidos de los Braves por WTCG, logró llenar un vacío en la programación por una fracción del costo que habría supuesto comprar o producir otros programas. Pronto, el flujo de caja de la emisora comenzó a aumentar. (También compró la franquicia de baloncesto de los Atlanta Hawks en 1977).

Turner contrajo más préstamos para expandir su negocio de televisión mediante la transmisión por satélite. Tuvo que pagar elevadas tarifas por el uso de un satélite RCA y adquirir costosos equipos de transmisión nuevos.

Esta también fue una apuesta ganadora. Acertó al suponer que podía usar el satélite para transmitir la señal de su emisora de Atlanta y su extensa programación deportiva a los sistemas de cable de todo el país. De esta manera, nació a finales de 1976 lo que se conocería como TBS (Turner Broadcasting System). Además de deportes, ofrecía una programación constante de películas clásicas y reposiciones de "Lassie" y "I Love Lucy" a un costo relativamente bajo.

Ted Turner escucha una pregunta durante una conferencia de prensa el 1 de abril de 2008 en las Naciones Unidas. Foto: AFP

En un momento en que la incipiente industria del cable necesitaba demostrar el valor de su programación a los suscriptores, la estación de Turner se consideraba esencial para el crecimiento y la expansión del cable.

Al mismo tiempo, Turner se estaba labrando una reputación perjudicial por sus infidelidades, su embriaguez y su mala conducta pública. Su tumultuoso primer matrimonio, con Julia Nye (con quien tuvo dos hijos, Laura y Teddy Jr.), terminó a principios de la década de 1960, poco después de que Turner compitiera contra su esposa en una regata. Al ver que ella estaba a punto de ganar, embistió su barco con el suyo.

Más tarde, humilló públicamente a su segunda esposa, Jane Smith, una ex azafata de Delta Air Lines con quien tuvo dos hijos, Beauregard y Rhett, y una hija, Jennie, al llevar a sus novias a los partidos de los Braves.

Durante estos años de inquietud por las deudas y de una expansión empresarial explosiva, Turner pasaba meses enteros navegando y ganando galardones en el mundo de la vela.

Turner reunió una tripulación de primera categoría que le ayudó a ganar la Copa América de 1977 en Newport, Rhode Island. Pero lo logró solo después de estar a punto de ser expulsado de la competición. «Durante las eliminatorias de la Copa», informó la revista Time, «coqueteó con todas las chicas que se le cruzaron, recorrió bares con su tripulación, lo echaron de clubes y restaurantes elegantes por su comportamiento ebrio y convirtió a la alta sociedad de Newport en un auténtico desmadre».

El 1 de junio de 1980, lanzó CNN, el primer canal de noticias que emitía las 24 horas, con sede en Atlanta. Menos de dos años después, comenzó a emitir CNN Headline News, con actualizaciones cada media hora.

CNN tuvo dificultades al principio, perdiendo hasta 2 millones de dólares al mes en sus dos primeros años. Cuando la cadena salió al aire por primera vez, tenía menos de 2 millones de espectadores, en comparación con las tres grandes cadenas —CBS, NBC y ABC— cuyos noticieros, en conjunto, llegaban a más de 50 millones de hogares. Además, Turner tuvo que contar con la paciencia de su audiencia ante su equipo de noticias inexperto y mal pagado, y los constantes problemas técnicos.

Edificio de CNN. Foto: Flickr

Los competidores ridiculizaban a CNN llamándola la "cadena de fideos de pollo", y la cadena de Turner tuvo que demandar a la administración Reagan y a las tres cadenas rivales para ser incluidas en el grupo de prensa de la Casa Blanca.

La necesidad de cubrir 24 horas de programación era abrumadora. Turner y sus principales ejecutivos se lanzaron a una frenética campaña de contratación, reclutando a expertos como Robert Novak y encontrando presentadores y conductores como Lou Dobbs y Larry King, provenientes de estaciones de televisión locales y del mundo de la radio, respectivamente.

Antes del inicio de las operaciones terrestres en la Guerra del Golfo Pérsico, CNN contaba con una gran ventaja. El corresponsal de la cadena, Peter Arnett, era uno de los pocos periodistas occidentales en Bagdad, lo que le permitió ofrecer una sólida cobertura desde el terreno. En cambio, sus competidores se encontraban fuera del país y sus reportajes dependían en gran medida de las declaraciones oficiales del gobierno estadounidense.

La cobertura de CNN desde Irak le valió el prestigioso premio Peabody, que destacó que había "madurado de una curiosidad televisiva a un servicio internacional de inestimable importancia". Turner apareció en la portada de la revista Time como "Hombre del Año" en 1991.

Los operadores de canales de cable vieron en el enérgico Turner a su defensor contra las cadenas de televisión y se suscribieron para recibir su superestación CNN y TBS.

Turner empañó su imagen al proferir insultos étnicos y raciales en foros públicos. En 1985, el Atlanta Constitution informó que Turner había dicho que el programa de misiles móviles MX y la tasa de desempleo podían abordarse conjuntamente contratando a afroamericanos desempleados para que transportaran misiles a cuestas de un silo a otro.

El segundo matrimonio de Turner no sobrevivió a este período turbulento. No hizo ningún intento por ocultar su relación con Liz Wickersham, una exmodelo de la portada de la revista Playboy, a quien intentó, sin éxito, convertir en presentadora de un programa de CNN. A finales de la década de 1980, Turner y su esposa, Jane Smith, se divorciaron.

En 1987, Turner acordó vender el 37% de Turner Broadcasting a un grupo de 31 compañías de cable por 562 millones de dólares y cederles siete de los 15 puestos en el consejo de administración de TBS. Por primera vez desde la muerte de su padre, Turner tuvo que compartir el control de su empresa.

Ted Turner, magnate estadounidense, fundador de la cadena CNN. Foto: archivo El País

Tras la época de apuestas arriesgadas, Turner iniciaba una nueva era de prosperidad constante y espectacular. Para 1989, su fortuna se había duplicado, alcanzando los 5 mil millones de dólares. CNN y CNN Headline News llegaban a más de 50 millones de hogares en todo el mundo. Su catálogo de películas de MGM, que incluía "El mago de Oz" y "Ciudadano Kane", se convirtió en una inversión lucrativa, atrayendo a millones de nuevos espectadores a Turner Network Television (TNT) y, posteriormente, a Turner Classic Movies.

En 1991, Turner amplió su imperio al adquirir, por 320 millones de dólares, Hanna-Barbera Productions, cuyo catálogo incluía personajes como Los Picapiedra, Los Supersónicos y el Oso Yogi. Un año después, lanzó Cartoon Network, un canal de dibujos animados que emitía las 24 horas y que resultó ser un éxito rotundo. Y en 1993, adquirió las productoras cinematográficas New Line Cinema y Castle Rock.

Sus colegas y empleados comenzaron a informar que Turner se había calmado. Los episodios de acoso sexual y los berrinches disminuyeron. En entrevistas, Turner dijo que había comenzado a tomar litio, un medicamento que se suele recetar para contrarrestar el trastorno bipolar.

Siguió siendo popular entre muchos estadounidenses, quienes lo veían como un rebelde afable y exitoso. Su inesperado romance con Fonda contribuyó a aumentar su fama. Ambos eran ricos y famosos, pero en muchos sentidos eran opuestos.

La conquistó haciendo hincapié en sus similitudes, entre ellas el hecho de ser hijos de un padre suicida (en el caso de Fonda, su madre) y sus amistades con iconos de la extrema izquierda, como Castro.

La pareja se casó en 1991 —el tercer matrimonio para ambos— y en los años siguientes, Turner dedicó más tiempo al ecologismo y la paz mundial, mientras que Fonda prácticamente se retiró de Hollywood para dedicarse a Turner y sus nuevas causas.

Su matrimonio duró 10 años, y Fonda afirmó que la necesidad insaciable de él por otras mujeres y su propia espiritualidad cada vez más profunda, incluyendo su conversión al cristianismo, fueron las causas subyacentes.

Ted Turner, propietario de los Atlanta Braves, realiza el lanzamiento ceremonial de la primera bola en el Turner Field. Foto: AFP

Entre los familiares que sobreviven a Turner se encuentran sus dos hijas: Laura Turner Seydel, presidenta emérita de la Fundación Capitán Planeta, un grupo ecologista fundado por Turner, y Sara Jean Turner Garlington, conocida como Jennie, ecologista y fideicomisaria de la Fundación Turner.

Le sobreviven también tres hijos: Robert E. Turner IV, conocido como Teddy, quien fue ejecutivo en las empresas de televisión de Turner; Rhett Lee Turner, cineasta y fotógrafo; y Reed Beauregard Turner, conocido como Beau, quien preside el consejo de administración del Fondo Turner para Especies en Peligro de Extinción; 14 nietos; y dos bisnietos.

A mediados de la década de 1990, Turner parecía haber alcanzado el límite de sus ambiciones de expansión empresarial. En 1995, llegó a un acuerdo para fusionar su Turner Broadcasting System con Time Warner, aceptando intercambiar todas sus acciones por acciones de Time Warner valoradas en 7.500 millones de dólares. Gerald M. Levin, el director de Time Warner, se convirtió en presidente y director ejecutivo del nuevo conglomerado, que conservó el nombre de Time Warner, mientras que Turner aceptó el cargo de vicepresidente.

En 2001, cuando la empresa de internet AOL compró Time Warner por 160.000 millones de dólares, creando así la mayor empresa de medios de comunicación del mundo, Turner descendió aún más en la jerarquía corporativa y dimitió del consejo de administración dos años después.

Para 1996, había acumulado casi 1,3 millones de acres de tierras de pastoreo en Montana, Nuevo México y Nebraska. Su manada de 12.000 búfalos era una de las más grandes del país. Anunció que sus tierras se mantendrían sin urbanizar y que posteriormente se destinarían a reservas naturales.

Emprendió proyectos de energías renovables; abrió una cadena de restaurantes que sirven carne de bisonte, Ted's Montana Grill; y fundó lo que ahora es Ted Turner Reserves, que ofrece visitas guiadas "ecológicas" y alojamiento de lujo en Nuevo México.

También se convirtió en un importante filántropo, creando fundaciones dedicadas a la protección del medio ambiente, al apoyo a las Naciones Unidas y a la reducción de la amenaza de la guerra nuclear, química y biológica. Jonathan Kandell / The New York Times