Confusión mundial por aranceles de EE.UU.: aparentes marchas, contramarchas y mucha desinformación

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró ayer domingo que Washington pretende mantener sus acuerdos comerciales con la Unión Europea, China y otros países a pesar del fallo de la Corta Suprema del viernes sobre los aranceles. “Estamos manteniendo conversaciones activas con ellos (nuestros socios comerciales). Queremos que entiendan que estos acuerdos serán buenos. Tenemos la intención de cumplirlos. Esperamos que nuestros socios los cumplan”, dijo ayer domingo en el programa “Face the Nation” de CBS.

En ABC, aclaró que la reunión prevista para abril entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, no tenía como objetivo “una disputa comercial”.

“Se trata de mantener la estabilidad, garantizar que respeten su parte del acuerdo y compren productos agrícolas estadounidenses, Boeings y otros bienes, y garantizar que nos envíen las tierras raras que necesitamos”, explicó. “Si hay áreas para un mayor acuerdo, las encontraremos”.

El viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló gran parte de los aranceles impuestos por Trump. Como reacción, el mandatario aumentó el sábado el arancel global de su país del 10% al 15%, que entrará en vigor el 24 de febrero por un período de 150 días, con exenciones sectoriales.

De su lado, la Comisión Europea pidió ayer domingo a Estados Unidos “claridad total” sobre las medidas que va a tomar tras la sentencia del Tribunal Supremo de ese país que invalida la mayoría de los aranceles impuestos por Trump.

La situación actual, según la Comisión, “no favorece la realización de un comercio e inversión transatlántico ‘justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos’, como acordaron ambas partes”. En su comunicado, el Ejecutivo europeo insistió en que “siempre garantizará que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos. Las empresas y exportadores de la UE deben tener un trato justo, previsibilidad y seguridad jurídica”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una orden ejecutiva firmada. Foto: AFP

Asimismo, Bruselas señaló que “un trato es un trato” y que, como mayor socio comercial de Estados Unidos, “espera que cumpla sus compromisos establecidos en la Declaración Conjunta, así como la UE mantiene sus compromisos”.

La Comisión exigió que los productos de la UE “deben seguir beneficiándose del trato más competitivo, sin aumentos de aranceles más allá del límite claro e inclusivo previamente acordado”. También reiteró que aplicadas “de forma impredecible”, estas medidas “son inherentemente disruptivas, minando la confianza y la estabilidad en los mercados globales y generando aún más incertidumbre en las cadenas de suministro internacionales”.

Finalmente, el Ejecutivo comunitario aseguró que mantiene un contacto “estrecho y continuo” con la Administración estadounidense y que el comisario de Comercio de la UE, Maroš Šefčovič, habló con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el Secretario de Comercio, Howard Lutnick, el sábado.

La invalidación por la Corte Suprema estadounidense de los derechos aduanales plantea un enorme interrogante sobre el futuro del acuerdo comercial, cuando el Parlamento europeo, inicialmente opuesto al texto se aprestaba a autorizarlo el martes. Este acuerdo, firmado el año pasado, facilitó a la UE limitar a 15% los derechos aduanales aplicados en Estados Unidos a la mayoría de sus productos, lejos del 30% que el presidente estadounidense amenazó con aplicar.

El eurodiputado socialdemócrata alemán, Bernd Lange, dijo en su cuenta X que pedirá “la suspensión de los trabajos legislativos hasta que dispongamos de una evaluación jurídica apropiada y compromisos claros de Estados Unidos”. “Es el caos tarifario total de parte de la administración estadounidense. Nadie comprende nada”, agregó.

Propuesta de suspender la ratificación del pacto comercial UE-EE.UU.

La comisión de Comercio del Parlamento Europeo (PE) propondrá a los eurodiputados suspender el proceso de ratificación del pacto comercial entre Bruselas y Washington tras el anuncio del presidente Donald Trump de imponer aranceles globales del 15% en respuesta al fallo del Tribunal Supremo de EE.UU..

El eurodiputado Bernd Lange consideró que “las condiciones del Acuerdo de Turnberry y la base jurídica sobre la que se construyó han cambiado” y se preguntó si los nuevos aranceles suponen “un incumplimiento del acuerdo” entre ambos socios. “En cualquier caso, nadie sabe si EE.UU. lo respetará, ni siquiera si será capaz de hacerlo. Antes de dar nuevos pasos, es necesario aportar claridad y seguridad jurídica”, apuntó.

Tras la decisión del Supremo de EE.UU. en contra de muchos aranceles impuestos por Trump, Lange decidió convocar a los eurodiputados hoy lunes a una reunión para analizar las implicaciones de la sentencia antes del voto provisto para el próximo martes.

El fallo del Supremo de EE.UU. se produjo semanas antes del viaje oficial que el presidente Donald Trump realizará a China del 31 de marzo al 2 de abril, donde está previsto que mantenga reuniones con su homólogo chino, Xi Jinping.

Hasta el momento, las autoridades chinas no han comentado el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos.