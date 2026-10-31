Binance suspende los retiros después de que hackers de criptomonedas robaran 6.300 millones de dólares

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, anunció el jueves que había suspendido los retiros tras ser atacada por piratas informáticos que se apoderaron de más de 6.000 millones de dólares en monedas digitales, en lo que parece ser el mayor robo de criptomonedas de la historia.

La naturaleza exacta del ataque no quedó clara de inmediato. El fundador de Binance, el multimillonario de criptomonedas Changpeng Zhao, afirmó que "todo parece un hackeo". La compañía anunció la suspensión temporal de todos los depósitos y retiros, y aseguró que sus clientes recibirían el reembolso completo.

Binance anunció que cubriría todas las pérdidas, estimadas en unos 6.300 millones de dólares. La compañía informó que se había coordinado con otras empresas de criptomonedas para congelar aproximadamente 3.000 millones de dólares en activos afectados por el hackeo.

Según TRM Labs, una empresa de investigación de criptomonedas, el ataque parecía ser obra de la unidad de hackers de élite de Corea del Norte. La empresa afirmó tener una gran confianza en su evaluación, basándose en características del ataque que se asemejaban a robos anteriores. TRM Labs estimó que los hackers habían transferido aproximadamente 2400 millones de dólares en criptomonedas, dejándolas fuera del alcance de cualquier emisor.

Binance creyó inicialmente que los atacantes podrían haber comprometido sus sistemas a través del ordenador portátil de un ingeniero, lo que habría provocado retiros no autorizados. Sin embargo, el viernes, la compañía anunció que había encontrado "puntos de vulnerabilidad adicionales" y calificó el ataque como un "hackeo complejo".

“Estamos haciendo todo lo posible, en coordinación con las fuerzas del orden, para resolverlo”, dijo Binance en un comunicado. Binance añadió el viernes que había comenzado a recuperar parte de los criptoactivos robados y que había reservado miles de millones de dólares para cubrir las pérdidas de sus clientes. Indicó que estaba en camino de permitir a los clientes retirar dinero de sus cuentas en un plazo de dos días.

El logotipo de Binance se muestra en una pantalla el 6 de junio de 2023 en San Anselmo, California. Foto: AFP

El ataque a Binance fue una impactante muestra de los riesgos del comercio de criptomonedas, una rama poco convencional de las finanzas. Durante años, el sector ha buscado la respetabilidad en el ámbito general, invirtiendo grandes sumas de dinero en política y ganándose el apoyo del presidente Donald Trump, quien prometió convertir a Estados Unidos en la "capital mundial de las criptomonedas". Sin embargo, el sector sigue siendo un territorio sin ley, vulnerable a los ciberataques y al fraude.

La noticia de la brecha de seguridad causó estragos en la industria de las criptomonedas, que ha sufrido una serie de ciberataques devastadores a lo largo de los años. En febrero de 2025, Bybit, uno de los principales rivales de Binance, perdió 1.500 millones de dólares a manos de hackers norcoreanos, el mayor robo de criptomonedas hasta la fecha. El ataque a Binance parece destinado a superarlo.

El precio del bitcoin, la criptomoneda más grande, cayó por debajo de los 80.000 dólares por primera vez en más de un mes. Las acciones vinculadas a las criptomonedas también sufrieron un revés el viernes: la plataforma de intercambio estadounidense Coinbase cayó más del 11%; la correduría Robinhood perdió casi un 8%; y Strategy, una empresa que compra y vende enormes cantidades de bitcoin, cayó un 10% en las primeras horas de la sesión.

En las redes sociales, Zhao intentó calmar los ánimos con una mezcla de respuestas tranquilizadoras y emojis de manos rezando. En una publicación en X, sugirió que las inversiones de los clientes estaban seguras porque contaban con el respaldo de un fondo de reserva de emergencia. Duele, pero sobreviviremos”, escribió Zhao el jueves por la noche.

Changpeng Zhao (CZ), CEO y fundador de Binance.



También dedicó tiempo a combatir lo que interpretó como un ataque por parte del dueño de X, el multimillonario Elon Musk. Después de que un usuario de X comparara las declaraciones de Zhao sobre los depósitos de sus clientes con las garantías de Sam Bankman-Fried durante el colapso de su plataforma de intercambio de criptomonedas, FTX, Musk respondió con un emoji de mueca.

«Elon, te respeto mucho, pero no es momento para trolear», respondió Zhao. Luego señaló que Binance había ayudado a Musk en el pasado, invirtiendo 500 millones de dólares en la adquisición de Twitter. Esa inversión ahora «vale más de mil millones» en acciones de SpaceX, la empresa matriz de X, indicó Zhao. En otra publicación, Zhao sugirió que las participaciones de Binance en SpaceX podrían utilizarse para cubrir las pérdidas de los clientes derivadas del hackeo.

Binance ha superado años de problemas legales y regulatorios. En 2023, la empresa se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero y pagó 4300 millones de dólares en multas al gobierno estadounidense. Zhao fue sentenciado a cuatro meses de prisión federal.

Tras su liberación, Zhao recibió el indulto de Trump. Binance también ha forjado una relación comercial con World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas de la familia Trump, una importante fuente de la fortuna del presidente.

Elon Musk: CEO de X, Tesla, Space X y asesor del gobierno de Trump. Foto: AFP

Binance desempeña un papel crucial en la industria de las criptomonedas. Es el mercado de monedas digitales más grande del mundo, una plataforma que los clientes utilizan para intercambiar monedas tradicionales por bitcoin, ether y otros tipos de criptomonedas.

Pero, al igual que muchos exchanges de criptomonedas, también funciona como una especie de banco. Los clientes almacenan sus activos en Binance, confiando en que la plataforma mantenga sus fondos seguros.

Cuando la noticia del aparente robo se extendió el jueves, otras empresas del sector de Binance acudieron en su ayuda. Tether, una importante plataforma de criptomonedas, anunció que había congelado más de 1.500 millones de dólares en criptomonedas relacionados con un posible hackeo a Binance. Circle, otra empresa de criptomonedas, informó que había congelado más de 800 millones de dólares vinculados al incidente. The New York Times - David Yaffe-Bellany y Ryan Mac)

Empresa con problemas en EE.UU. y Europa

Binance es la mayor plataforma por volumen de intercambio de divisas digitales y asegura contar con 335 millones de usuarios. Según Crypto.com, hay un total de 741 millones de criptomonedas en el mundo. Pero Binance se ha visto salpicada por numerosos escándalos.

Su exdirector general Changpeng Zhao fue condenado en 2024 en Estados Unidos por infringir las leyes contra el blanqueo de capitales, aunque posteriormente fue indultado por el presidente Donald Trump.

En Francia, Binance está bajo sospecha de incumplir sus obligaciones en materia de supervisión de los fondos de clientes. Además, la plataforma anunció recientemente que suspendía parcialmente sus actividades en la Unión Europea tras no obtener la autorización prevista en el reglamento comunitario sobre mercados de criptoactivos. Binance señala que ha podido congelar casi la mitad del importe afectado por el hackeo del que fue víctima esta semana.

Plataforma de intercambio de criptomonedas.