Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, sufrió un ataque informático sin precedentes

La plataforma de criptomonedas Binance informó el jueves que fue víctima de un importante ataque informático que afectó fondos por alrededor de 6.300 millones de dólares, de los cuales aproximadamente la mitad quedaron congelados para evitar un robo masivo.

La empresa, la mayor bolsa de modenas digitales del mundo por volumen diario de operaciones, publicó una serie de mensajes en la red social X, en ocasiones contradictorios, en los que aseguró que "los fondos de los usuarios están completamente seguros" pero también que "cubrirá todas las pérdidas".

Posteriormente, Binance señaló en su perfil en español para América Latina que "el impacto total estimado se sitúa en alrededor de US$ 6.300 millones".

"Hemos trabajado con socios de blockchain para congelar los activos afectados, con ~US$ 3 mil millones congelados en cadena hasta ahora", agregó.

Esa cifra sería cuatro veces mayor que la cantidad afectada en lo que hasta la fecha había sido el mayor ciberataque de este tipo: 1.500 millones de dólares sustraídos en febrero del año pasado de la plataforma Bybit, lo cual se atribuyó a hackers afiliados a Corea del Norte.

Alrededor de las 00H30 GMT de este viernes, Binance informó que todos los depósitos y retiros fueron "suspendidos temporalmente" mientras su equipo "realiza verificaciones de seguridad, congela fondos y colabora con las autoridades".

We are working non-stop to resolve this issue. Binance will cover all losses.



As a precaution, all deposits and withdrawals are temporarily suspended while our team conducts security checks, freezes funds, and works with law enforcement.



We are working around the clock and will… pic.twitter.com/zufWJ6V05D — Binance (@binance) October 30, 2026

"Esta cifra podría seguir aumentando a medida que nuestros equipos trabajen en estrecha colaboración con las autoridades, los emisores, las empresas de inteligencia de blockchain y los socios de la industria para rastrear y congelar activos adicionales", señaló.

El comunicado de la empresa en X indicó que una investigación inicial sugería que el ataque implicó una computadora portátil comprometida perteneciente a un "ingeniero de DevOps", lo que permitió que "un atacante" accediera a un "contenedor de servicios" y ejecutara "transacciones de retiro no autorizadas".

"No hemos encontrado evidencia de ninguna filtración de claves privadas de billeteras", afirmó Binance.

Por su parte, el exdirector de Binance Changpeng Zhao, quien ya no dirige el grupo pero sigue siendo accionista mayoritario, consideró que "sí parece un ataque".

Changpeng Zhao (CZ), CEO y fundador de Binance



Paolo Ardoino, director de Tether, una empresa que emite una criptomoneda conocida como USDT, dijo que congeló alrededor de 1.600 millones de dólares "relacionados con un posible ataque a la plataforma de intercambio Binance".

Jeremy Allaire, quien encabeza la plataforma de criptomonedas Circle, añadió que su empresa bloqueó más de 800 millones

de dólares en otra moneda digital, USDC.

Tanto el USDT como el USDC son "stablecoins", es decir, divisas en línea cuyo valor está vinculado a una moneda tradicional, el dólar estadounidense.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Binance. Foto: Archivo.

Caen los precios de las criptomonedas

Durante varias horas antes de que Binance confirmara el ataque, analistas de la industria señalaron que los hackers habían logrado acceder a la plataforma.

Los precios de la mayoría de las principales criptomonedas cayeron ante la noticia del ciberataque, excepto los de las monedas estables, que por definición solo pueden fluctuar dentro de márgenes estrechos.

Alrededor de las 04H00 GMT, el bitcóin y el Ethereum cedían 0,8%, recuperándose tras desplomes de casi 5% y 6%,

respectivamente.

El BNB, moneda nativa de Binance, subió un 2,7% después de haberse hundido un 10%.

El ataque a Binance se produce en un momento en que muchos observadores expresan su preocupación de que las capacidades cada vez mayores de los modelos de inteligencia artificial puedan comprometer la criptografía y los protocolos de seguridad tecnológicos.

Criptomonedas, computadora. Foto: Freepik.

AFP