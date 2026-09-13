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El País Mundo

Estados Unidos cortó el paso a cien barcos comerciales hacia y desde Irán por Ormuz en dos meses

El Comando Central informó que “cero barcos han atravesado el estrecho sin la autorización de las fuerzas estadounidenses”; la actual fase del bloqueo a Irán se inició el pasado 14 de julio.

El País
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13/09/2026, 03:05
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Tráfico de embarcaciones en el estrecho de Ormuz
Una persona señala una página del sitio web Marinetraffic que muestra el tráfico de embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz
Foto: AFP

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han impedido el paso de cien barcos comerciales hacia o desde puertos iraníes en los primeros dos meses del nuevo bloqueo marítimo a la República Islámica por su agresión en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ayer sábado.

“Las fuerzas del Centcom han reorientado 100 embarcaciones comerciales durante los últimos 60 días desde que Estados Unidos reanudó el bloqueo, como un muro de acero, contra Irán”, indicó el organismo militar, con sede en Florida, en sus redes sociales.

El Comando Central sostuvo que “cero barcos han atravesado el bloqueo sin la autorización de las fuerzas de EE.UU.”, además de avisar que “los miembros del servicio militar estadounidense permanecen completamente enfocados en esta misión”.

La fase actual del bloqueo a Irán comenzó el 14 de julio por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dio por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica que él firmó el 17 de junio ante los persistentes ataques de Teherán a los barcos que navegan por Ormuz.

Hutíes toman el control de una vía marítima crucial, Arabia Saudí queda acorralada y pide ayuda a Trump

En el primer bloqueo, del 13 de abril al 18 de junio, las fuerzas estadounidenses desviaron más de 140 buques, inhabilitaron nueve barcos que desobedecieron las órdenes y permitieron el paso de más de 50 naves comerciales con ayuda humanitaria, según el Centcom.

Además, EE.UU. e Irán reanudaron sus ataques cruzados el pasado 30 de agosto, por lo que el precio del crudo intermedio de Texas (WTI) cerró ña semana en 100,5 dólares por barril, pues por el estrecho de Ormuz pasaba el 20 % del crudo mundial antes de la guerra, que comenzó el pasado febrero.

Los países integrantes de la OPEP están manejando un recorte del 10% en la producción para sostener el precio del crudo en estos tiempos de pandemia.
Operador en un pozo de petróleo.
Foto: AFP

Irán anunció ayer que abordaría con Omán la determinación de rutas marítimas provisionales y seguras para la navegación comercial a través del estrecho de Ormuz durante una reunión en Mascate, a la que asistirán también los países árabes del golfo Pérsico el lunes.

En tanto, Trump aseveró en Irlanda que la guerra en Irán terminará “justo después de las elecciones de medio término”, que Estados Unidos celebrará el 3 de noviembre, y que entonces “pronto caería el precio del petróleo”. EFE

La República Islámica le responde concretamente al presidente Trump: “El estrecho de Ormuz es iraní”

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