La princesa Leonor de España rindió homenaje a su abuela, la reina Sofía, luciendo una reliquia familiar

La princesa Leonor de Borbón fue una de las grandes protagonistas de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo la semana pasada. Por primera vez, la heredera al trono de España se encargó de presidir en solitario la audiencia con las figuras premiadas durante la gala.

La hija del rey Felipe y la reina Letizia entregó cada uno de los galardones a las personas distinguidas en ocho categorías, entre las que se encontraron Lionel Messi y Patti Smith.

Durante la ceremonia, un detalla de Leonor que capturó la atención de varios, según la revista británica Tatler, fue el homenaje especial que le hizo a su abuela, la reina Sofía. En su honor, la joven de 20 años lució unos pendientes de rubíes en combinación con su vestido granate. Las reliquias pertenecen al conjunto de joyas Niarchos de la reina Sofía.

De acuerdo a la publicación mencionada, las joyas fueron un regalo de bodas que recibió Sofía cuando era princesa de Grecia al momento de casarse con el príncipe Juan Carlos de España, en 1962.

El exclusivo conjunto de joyas de Van Cleef & Arpels, formado inicialmente por varios collares que también podían transformarse en tiaras, fue un regalo del empresario naviero Stavros Niarchos, indicó Tatler. Para completar la colección, la reina Federica de Grecia, madre de Sofía, le obsequió unos pendientes a juego.

Juan Carlos I junto a la reina Sofía.

La entonces princesa Sofía lució el conjunto de rubíes Niarchos en numerosas ocasiones a lo largo de su vida, desde celebraciones reales y bailes de gala en la década de 1960 hasta visitas de Estado y ceremonias oficiales. Uno de los momentos más significativos fue en 1975, según The Royal Watcher, cuando lo llevó durante la misa de entronización de Juan Carlos I, que marcó la restauración de la monarquía española. También lo lució en la cena previa a la boda de su hijo, el entonces príncipe Felipe, con Letizia en 2004. Su última aparición pública con estas joyas durante varios años fue en un banquete de Estado francés en 2009.

Preparación académica y militar de Leonor

La princesa Leonor se prepara con seriedad sabiendo que es la próxima en línea a ocupar el trono. No solo se dedicó por tres años a formarse militarmente, sino que en abril de este año, la Corona anunció que comenzaría a estudiar Ciencias Políticas en la universidad pública Carlos III de Madrid, una de las más prestigiosas de España.

Princesa Leonor de España en uniforme militar. Foto: EFE.

El programa académico tiene una duración de cuatro años. La princesa de Asturias compatibiliza este periodo de su educación superior, de acuerdo con el correspondiente calendario universitario, con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona, al igual que ha hecho durante el periodo del bachillerato y los tres años en las academias militares, según la agencia EFE.