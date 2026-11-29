Este domingo 29 de noviembre se celebran en España las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado. Según informó el Instituto Nacional de Estadística del país europeo, 38.728.356 de personas se encuentran habilitadas para votar. De este total, alrededor de 35.958.711 residen en España y 2.769.645 en el extranjero.
Los principales candidatos son Alberto Nuñez Feijoó, del Partido Popular, el actual presidente de gobierno, Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Santiago Abascal de Vox y Ada Colau en representación del Frente Amplio. Si bien Sánchez apunta a la reelección, Feijóo es el favorito de las encuestas.
En España, el presidente del Gobierno es electo de manera indirecta, ya que no son los ciudadanos quienes le eligen. En las elecciones generales como las de este domingo, los electores votan a sus representantes para el Congreso de Diputados y el Senado. Estos dos órganos conforman las Cortes Generales.
Posteriormente son los diputados en el Congreso quienes eligen al presidente.
¿Quién ganó el último debate presidencial?
Siete especialistas, cuatro mujeres y tres hombres, analizaron para El País de Madrid las intervenciones de los candidatos del Partido Popular (PP), Vox, Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la candidata de Frente Amplio en el debate electoral celebrado el pasado jueves. Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Pedro Sánchez y Ada Colau debatieron por última vez antes de las elecciones de este domingo 29 de noviembre.
Los expertos valoraron sus argumentos, la solidez de sus propuestas y su capacidad para defenderlas. Cristina Monge, Najat El Hachmi, Daniel Gascón, Jordi Amat, Máriam Martínez-Bascuñán, Diego S. Garrocho y Berna González Harbour ofrecieron sus impresiones sobre los momentos que han marcado la noche del jueves.
¿Qué candidato ha logrado destacar y qué balance hacen los expertos de las intervenciones? Los analistas coincidieron en señalar a Ada Colau, la candidata de la izquierda, como ganadora del debate. La mayoría de los especialistas hizo referencia a una frase de Feijóo sobre la referente del Frente Amplio que causó polémica, con distintas interpretaciones.
¿Qué dicen las últimas encuestas?
Para las elecciones de este domingo, las encuestas se apagaron el pasado lunes dejando esta foto: el PP es primero con el 31,4% de los votos en promedio, seguido del PSOE (29,1%), Vox (17,9%) y los Frentes, la suma de Frente Amplio y coaliciones con Podemos y otras fuerzas (6,8%).
La tendencia de la campaña es un PSOE que crece: la ventaja del PP sobre los socialistas se ha reducido de casi seis puntos a poco más de dos. La suma de izquierdas también ha avanzado, aunque PP y Vox siguen rondando el 49% de los votos. Su ventaja es real, pero no definitiva: nuestros cálculos dicen que necesitan alrededor del 47% para llegar a los 176 diputados que dan el Gobierno.
El PP sería el partido más votado y el que más escaños conseguiría: 129 en nuestra estimación central. El PSOE rondaría los 116, Vox 61 y los Frentes, 12. El resto de fuerzas tendría alrededor de 32 escaños en total.