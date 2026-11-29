Este domingo 29 de noviembre se celebran en España las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado. Según informó el Instituto Nacional de Estadística del país europeo, 38.728.356 de personas se encuentran habilitadas para votar. De este total, alrededor de 35.958.711 residen en España y 2.769.645 en el extranjero.

Los principales candidatos son Alberto Nuñez Feijoó, del Partido Popular, el actual presidente de gobierno, Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Santiago Abascal de Vox y Ada Colau en representación del Frente Amplio. Si bien Sánchez apunta a la reelección, Feijóo es el favorito de las encuestas.

En España, el presidente del Gobierno es electo de manera indirecta, ya que no son los ciudadanos quienes le eligen. En las elecciones generales como las de este domingo, los electores votan a sus representantes para el Congreso de Diputados y el Senado. Estos dos órganos conforman las Cortes Generales.

Posteriormente son los diputados en el Congreso quienes eligen al presidente.