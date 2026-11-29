Más de 38,6 millones de electores están convocados a las urnas hoy domingo para elegir a 350 diputados y 209 senadores en España, en unas elecciones generales, las decimoséptimas que se celebran en el país. El mundo está pendiente, porque no solamente se juega el futuro de España, sino porque los resultados podrían incidir en la redefinición del futuro de Europa.

Las últimas encuestas muestran que el PSOE, el partido del jefe de Gobierno Pedro Sánchez, recortó la ventaja que tiene su opositor, Álberto Núñez Feijóo y le dan una luz de esperanza, pero tanto los mercados como Bruselas esperan un giro a la derecha con un gobierno de coalición entre el Partido Popular (PP) de Feijóo y Vox. Pocas elecciones españolas generan tanta atención internacional como la de hoy.

España es hoy una de las economías que más crece en la Unión Europea y además, por primera vez en democracia luego de la época de Franco, existe la posibilidad de que la extrema derecha Vox forme parte de un gobierno con mayor peso.

En un momento en que Europa está más volcada a la derecha, Sánchez defendió su política migratoria ante la presión de sus pares durante la crisis de Ceuta, tuvo fuertes choques con Benjamin Netanyahu, criticó la guerra de Irán y se plantó ante la presión del presidente de EE.UU., Donald Trump, aliado de la OTAN, para que aumente el gasto de defensa.

Mientras el PP busca acercar a España a las posiciones de la centroderecha europea, Vox forma parte de una red internacional de fuerzas nacionalistas más críticas de Bruselas y de la integración europea. Su acercamiento a Trump y sus vínculos con figuras como Viktor Orbán y Le Pen le dan, además, interlocutores propios fuera de los canales diplomáticos tradicionales. La guerra en Ucrania es un ejemplo de esas diferencias.

El PP respalda a Kiev y mantiene una posición alineada con la mayoría de la centroderecha europea, mientras que Vox adopta una postura más ambigua y se acerca a fuerzas que cuestionan la estrategia de apoyo militar. También hay diferencias sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. En asuntos como estos, Vox podría aprovechar su condición de socio menor para imponer condiciones, ganar visibilidad y empujar al gobierno hacia posiciones más radicales.

Lo cierto es que la mayoría de encuestas sitúan como vencedor al PP, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. Para lograrla podría recurrir a la pujante ultraderecha de Vox.

1,6 millones de personas Españoles en el exterior: mayoría en Argentina Desde las 09:00 y las 20:00 horas locales de hoy, los ciudadanos españoles podrán ejercer su derecho al voto en una cita en la que 1,6 millones de personas están llamadas a votar por primera vez en unas elecciones generales. Del total de ciudadanos con derecho a voto, más de 35,9 millones residen en España y casi 2,7 millones en el extranjero. El jueves 26 de noviembre fue el último día en el que los españoles residentes en el extranjero pudieron votar en los consulados. Para estas elecciones el Tribunal Supremo dejó en suspenso cautelarmente el derecho a voto de más de 163.000 personas que consiguieron la nacionalidad española por la llamada ley de nietos y no pudieron demostrar en el plazo establecido que son descendientes de exiliados durante la guerra civil y el franquismo. La mayor parte de los españoles residentes en el extranjero inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para votar se encuentra en Argentina (524.000 electores), seguida de Francia (267.960), Estados Unidos (213.683), México (192.306), Reino Unido (155.954), Brasil (135.685) y Venezuela (130.985). Por primera vez en un proceso electoral en España se podrá hacer uso del DNI digital para ejercer el voto, para lo que el Ministerio del Interior ha dotado a las mesas electorales de los dispositivos de lectura necesarios (más de 60.000 terminales). EFE

“Las sociedades no avanzan viajando al pasado”, advirtió Sánchez el viernes durante su mitin de cierre de campaña en Madrid, en el que llamó al voto asegurando que una “mayoría progresista” estaba “a la vista”.

La ley electoral española prohíbe hacer campaña o pedir el voto durante la jornada de reflexión, víspera de los comicios. Por lo que ayer, no hubo actos políticos ni declaraciones. Aún así, Feijóo eligió visitar el enclave español de Ceuta, en el norte de África, “como muestra de apoyo y solidaridad al pueblo ceutí”, según su partido. Esto fue visto como un mensaje político, que según algunos analistas violaba la jornada de reflexión. No obstante, todo se desarrolló con tranquilidad. Ceuta saltó al centro de la actualidad cuando decenas de miles de migrantes entraron desde Marruecos a finales de julio. Muchos regresaron horas después o fueron expulsados en las semanas siguientes, pero aquella entrada masiva abrió un espinoso frente para el Gobierno de Sánchez, muy cuestionado por la oposición por su política más abierta a la migración, que incluyó un proceso de regularización extraordinaria. “El 29 de noviembre, no votéis con miedo, votad con valor”, arengó el líder de Vox, Santiago Abascal, en su acto final en Valencia el viernes.

La migración, que la ultraderecha reclama limitar, fue uno de los temas candentes de esta campaña. Poco antes de terminar el viernes, se conoció una nueva tragedia en las Islas Canarias, una de las principales vías marítimas de entrada a Europa para migrantes que huyen de la pobreza y los conflictos. Al menos 14 personas fallecieron en una embarcación localizada cerca de la isla de El Hierro, que vive un fuerte repunte de llegadas.

Por lo pronto, Sánchez, que a medida que avanzaba la campaña se mostraba más optimista, aprovechó la jornada de reflexión de ayer para practicar bicicleta de montaña, una de sus aficiones, junto a su esposa. El líder socialista, de 54 años, llega a su cita más difícil con las urnas erigido en figura internacional de la izquierda, habiendo ganado puntos luego del impulso que le dio la victoria del Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Pero dentro de España está muy desgastado por una serie de escándalos de corrupción que involucran a antiguos cercanos colaboradores y familiares.

Datos de la jornada Puntos de votación, seguridad e inversión Los candidatos a la Presidencia del Gobierno español Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox) ejercerán su derecho al voto en los comicios generales de hoy, domingo, en colegios electorales de Madrid, mientras que la aspirante Ada Colau (Frente Amplio) lo hará en Barcelona. El socialista Sánchez, actual presidente del Gobierno y candidato a la reelección, ejercerá su derecho al voto en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, de forma que acudirá al mismo centro de votación que en las elecciones generales de 2023, cuando fue acompañado por su esposa, Begoña Gómez. El conservador Feijóo, líder del Partido Popular (PP), depositará su papeleta en el colegio Ramiro de Maeztu, en el distrito madrileño de Chamartín. Por su parte, Abascal, candidato del partido de extrema derecha Vox, votará en el colegio Pinar del Rey, en el distrito de Hortaleza, también en la capital española. Colau, candidata del izquierdista Frente Amplio, tiene previsto votar en la ciudad de Barcelona, de la que fue alcaldesa. Para los escaños de los 350 diputados y 209 senadores que serán elegidos, hay 1.939 candidatos titulares hombres al Congreso de los Diputados y 1.881 mujeres. Mientras, para el Senado hay 447 candidatos titulares hombres y 355 mujeres. El presupuesto para la celebración de las elecciones generales asciende a 243,4 millones de euros, según los datos del Ministerio del Interior. Una cifra que supone un incremento de 23 millones respecto a la de los últimos comicios, los del 23 de julio de 2023, que tuvieron un presupuesto de 220,8 millones de euros. Un total de 100.727 efectivos de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad integrarán el dispositivo especial de seguridad. EFE, AFP

El jefe del ejecutivo busca sacar rédito electoral del buen desempeño de la economía española y de las movilizaciones por la crisis de acceso a la vivienda, cuestión que se ha convertido en uno de los principales problemas del país.

Sánchez adelantó las elecciones después de que el Congreso rechazara un paquete de medidas de su Gobierno para hacerle frente. La oposición le reprocha no haber frenado la escalada de los precios de la vivienda ni del costo de vida.

Asimismo, lo acusa de falta de inversión recordándole los dos accidentes de trenes de alta velocidad que este año dejaron 115 fallecidos.

Tras ganar las elecciones de 2023 sin lograr los apoyos necesarios para gobernar, Feijóo, de 65 años, confía en que esta vez sí alcanzará la Moncloa, y ha incentivado a su electorado insistiendo en que los tiempos de Sánchez han acabado, que es necesario un cambio y que su propuesta de derecha responde a los verdades intereses de los españoles.

Con información de El País de Madrid, EFE y La Nación (GDA)