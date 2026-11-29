El Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo ganó este domingo las elecciones anticipadas en España con 133 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados, según el escrutinio provisional del Ministerio del Interior con cerca del 80% de las mesas computadas.

En segundo lugar quedó el PSOE del presidente del gobierno Pedro Sánchez, con 117 diputados. Vox, de Santiago Abascal, obtuvo 51 escaños. El Frente Amplio de Ada Colau consiguió 10 escaños. Podemos, encabezado por Irene Montero, quedó afuera del Congreso.

Entre los partidos nacionalistas y regionalistas, ERC fue la fuerza con más escaños: obtuvo 11. Lo siguen EH Bildu, con 7, Junts, con 5, Adelante Andalucía, con 4, y el PNV y Compromís, con 3 cada uno. BNG, UPN y Coalición Canaria consiguieron dos diputados cada uno.

El PP va a ganar las elecciones y Alberto Núñez Feijóo va a ser presidente del Gobierno de España



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La participación fue histórica. A las 18:00 ya había votado el 68,15% del padrón, 15 puntos más que a la misma hora en 2023, según el avance del Ministerio del Interior. Más de 38,7 millones de personas estaban habilitadas para votar.

Feijóo ganó, pero con 133 escaños no llega a la mayoría absoluta. Sumados a los 51 de Vox, el bloque de la derecha reúne 184 diputados, ocho más de los 176 que se necesitan para una investidura en primera votación.

A eso se suman los dos escaños de UPN, socio habitual del PP en Navarra, con lo que el bloque llega a 186.

El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, vota en el colegio electoral CEIP Ramiro de Maetzu de Madrid, este domingo. Foto: J.J. Guillén/EFE

Qué viene ahora

Los números de esta noche corresponden al escrutinio provisional. El recuento oficial lo hacen en los próximos días las juntas electorales, y ahí entra el voto de los españoles que viven en el exterior, que puede cambiar algún escaño ajustado. Esto pasó en 2023, cuando ese conteo le sacó un diputado en Madrid al PSOE y se lo dio al PP.

El nuevo Parlamento empieza a funcionar antes de fin de año. Las Cámaras resultantes se reunirán, en sesiones constitutivas, el 23 de diciembre. Ese día se eligen la presidencia y la Mesa del Congreso, y esa votación va a dar la primera señal de qué alianzas son posibles.

Después, el rey Felipe VI hace una ronda de consultas con los representantes de los partidos que obtuvieron escaños. Al final de esa ronda propone un candidato a presidente del Gobierno, a través de la presidencia del Congreso.

Ese candidato se somete a la investidura. En la primera votación necesita la mayoría absoluta, 176 de los 350 diputados. Si no la consigue, 48 horas después hay una segunda votación, y ahí le alcanza con la mayoría simple, es decir, con más votos a favor que en contra.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en el cierre de campaña electoral en la plaza de toros de Valencia. Foto: EFE

Si dos meses después de la primera votación ningún candidato logró ser investido, las Cortes se disuelven y España vuelve a votar. Mientras tanto, Sánchez sigue al frente de un gobierno en funciones.

El domingo también se votó el Senado. Serán 209 los senadores y senadoras que se elegirán por voto directo, a los que después se suman los que designan los parlamentos autonómicos.

Elecciones anticipadas y la crisis de vivienda en el centro

Los españoles votaron por última vez en elecciones generales en julio de 2023, y la legislatura podía durar hasta 2027. El adelanto llegó después de que el 2 de octubre fueran tumbados con votos del PP, Vox y Junts los dos decretos del Gobierno contra la crisis de vivienda.

Tres días después, el 5 de octubre, Sánchez anunció la disolución de las Cortes con un llamado a la movilización.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España.

Foto: AFP

La campaña estuvo marcada por la polarización, la crisis habitacional y la migración como temas centrales de campaña.

En el espacio a la izquierda del PSOE fueron dos listas: el Frente Amplio, coalición de Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y Catalunya en Comú, encabezada desde Barcelona por Ada Colau, y Podemos por separado.

Este eventual cambio de gobierno reforzaría el avance de la derecha y la extrema derecha en Europa, donde Sánchez se había erigido en una de las voces más visibles de la izquierda, particularmente por su defensa de Palestina y sus enfrentamientos con el presidente estadounidense, Donald Trump.