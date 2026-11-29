Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, se encamina a ser presidente del gobierno español luego de que su partido ganara las elecciones de este 29 de noviembre. El PP podrá gobernar en alianza con Vox; juntos, superan la mayoría absoluta de 176 escaños. Feijóo llegó a las elecciones como el claro favorito para desbancar al actual presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

En la previa del cierre de la campaña se definió como un político que "no canta ni baila ni besa a su pareja" en los actos políticos, pero que es "honesto". "No miento, no robo, no lo he hecho en 30 años de trayectoria pública, no lo han hecho mis colaboradores, no necesito proteger mi carrera política, no me ha movido nunca el dinero", afirmó en un video publicado el pasado jueves titulado Mi carta a la ciudadanía.

El presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo (i) y el presidente de Andalucía Juanma Moreno (d) durante el acto de cierre de campaña electoral. Foto: Agencia EFE.

Nació en Orense, en Galicia, el 10 de setiembre de 1961. Está en pareja con Eva Cárdenas, exdirectora de la cadena Zara en España, quién mantiene una vida discreta y un perfil muy bajo. La pareja tiene un hijo, Alberto, que tiene nueve años.

Origen humilde y larga trayectoria política

El político de 65 años se crió en el seno de una familia humilde. A los diez años lo mandaron a León, al noroeste de España, para que estudiara en un colegio religioso, hecho que lo marcó profundamente y ha recordado en varias entrevistas durante la campaña.

El presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo durante el acto de cierre de campaña electoral que los populares celebran este viernes en Sevilla. Foto: Agencia EFE.

Terminó en la política por casualidad. Si bien luego de recibirse como abogado quiso preparase para ser juez, su padre se quedó sin trabajo y abandonó la idea. Luego se presentó para trabajar en Xunta de Galicia como funcionario y, en 1991, ingresó en la política tras ser nombrado secretario general técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes del organismo gallego.

Entre el 2000 y el 2003 llegó incluso a presidir la empresa pública Correos. En 2006 fue elegido presidente del Partido Popular y de 2009 a 2022 ejerció el cargo de presidente de la Xunta.

Polémica por el debate: "Usted calladita"

En el último debate antes de las elecciones Feijóo centró sus ataques en la gestión económica y en los escándalos de corrupción que salpicaron al Ejecutivo durante los últimos meses. Más allá de esto, quedó en el centro de la polémica luego de reprocharle a Ada Colau, la candidata del Frente Amplio, que estuviera "calladita" mientras el presidente del Gobierno "huía" de Paiporta tras visitar esa ciudad después de la dana que azotó Valencia en octubre de 2024.

Alberto Núñez Feijóo durante el debate electoral del 26 de noviembre de 2026. Foto: EFE

El candidato del PP recibió acusaciones de machismo tanto en el debate como después de él. Durante el debate, Sánchez le reprochó el comentario a Feijóo: "¿Por qué habla de calladita? Un poco de respeto. ¿Qué machismo es este, señor Feijóo?".

Con información de Agencia EFE