Militares mexicanos capturaron al narcotraficante Fausto Isidro Meza, alias "Chapo Isidro", uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI estadounidense, confirmó este sábado la secretaría de la Defensa.

El narco fue detenido junto con otros dos cabecillas de su grupo criminal el viernes en el estado de Sinaloa, lo que desató un violento enfrentamiento que provocó escenas de pánico y obligó a suspender un partido de béisbol profesional, según informaron medios locales la noche pasada.

El "Chapo Isidro" es uno de los cabecillas de la banda criminal de los Beltrán Leyva y es aliado de una de las facciones en disputa del poderoso cártel de Sinaloa, detalló la Defensa en la red social X.

Detención en Sinaloa y lista de fugitivos del FBI

El detenido era buscado en México por delincuencia organizada mientras que Estados Unidos ha solicitado su extradición por narcotráfico y "se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI", señala el mensaje de la Defensa.

Esta captura se produce en momentos en que Estados Unidos presiona a México para que detenga tanto el paso de migrantes indocumentados como el tráfico de drogas.

Chapo Isidro, capturado en México. Foto: La Nación/GDA

Defensa informó que la detención fue derivada de "la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país".

Según se explicó, "Chapo Isidro" es aliado del Cártel del Pacífico, facción Mayos. También fue detenido el segundo al mando de esa organización y un operador financiero de este mismo grupo delictivo.

Pánico en el estadio de béisbol y carreteras bloqueadas

La captura de Meza, realizada por fuerzas de élite en Guasave, provocó una violenta reacción de pistoleros del narcotráfico en cuatro municipios de la región.

Las balaceras resonaron incluso dentro de un estadio de béisbol de Guasave, lo que obligó a suspender un partido profesional de la Liga Mexicana del Pacífico.

Pánico en Guasave, Sinaloa.



Esta noche se registran diversos enfrentamientos armados, bloqueos y la quema de vehículos.



Fue suspendido el juego entre los Algodoneros y los Venados de Mazatlán. pic.twitter.com/ZeFlAKoSkS — ALEJANDRO VILLALVAZO 🧠 (@VILLALVAZO13) November 21, 2026

Videos en redes sociales mostraron un tramo de una carretera bloqueada por un camión en llamas, mientras que en el estadio de béisbol la gente corría entre gritos de "¡Agánchense, agánchense!" para resguardarse de disparos de metralleta. En otro podía percibirse el trazo luminoso de ráfagas de alto calibre.

También circuló un supuesto video en el que "Chapo Isidro" pide a sus pistoleros que "tranquilicen todo" porque "ya se acabó esto" y hay "niños, mujeres, gente inocente".

La reunión de Sheinbaum y Trump tras la APEC y la presión de EE.UU.

Estados Unidos presiona a México para que redoble esfuerzos contra el tráfico de drogas y la migración indocumentada.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se reunió el miércoles pasado con su par estadounidense, Donald Trump, al margen de la cumbre de la APEC celebrada en la ciudad china de Shenzhen.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Foto: AFP

Interrogado sobre este encuentro, Trump sostuvo que le insistió a Sheinbaum que "los carteles están controlando México" y que Washington no lo puede permitir.

Desde que asumió la presidencia en 2024, la dirigente izquierdista ha multiplicado las operaciones antidrogas y ha entregado a Estados Unidos a 92 capos y operadores del narcotráfico.

Con información de AFP