Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Mundo

Epidemia de ébola: mientras las primeras vacunas comienzan a llegar, número de curados alimenta la esperanza

El feroz brote del virus, que se declaró el pasado 15 de mayo, ya acumula 2.680 muertos. No obstante, más de 1.200 pacientes han conseguido superar la enfermedad. El Congo ya recibió las primeras vacunas.

El País
El País
26/08/2026, 03:20
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Ébola
Una enfermera liberiana rocía desinfectante como medida de prevención contra el mortal virus del Ébola.
Foto: EFE

Más de 1.200 personas han logrado curarse del ébola en la República Democrática del Congo (RDC) desde que se declaró el pasado 15 de mayo un brote que ya acumula 2.680 muertos y 5.584 casos confirmados, informaron ayer martes las autoridades sanitarias congoleñas.

Según el último informe del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), con datos recopilados hasta el domingo pasado, un total de 1.215 pacientes han conseguido superar la enfermedad, mientras que otros 846 permanecen bajo aislamiento u hospitalizados.

Las tasas de ocupación de los Centros de Tratamiento de Ébola (CTE) se encuentran al 57,5% de su capacidad en la provincia de Ituri, epicentro del brote y una de las seis afectadas por la epidemia.

Esas tasas se sitúan en el 56,2% en la provincia de Haut-Uélé y en el 50% en la provincia de Tshopo, lo que ha llevado al Gobierno a acelerar las obras para ampliar las unidades de aislamiento y evitar la saturación del sistema.

Expectativa por primer ensayo de medicamento antiviral contra el ébola: qué dijo la OMS

Ébola
Rachel Rukwati se equipa con el EPI para entrar en una zona de tratamiento de alto riesgo, en el punto álgido de la crisis del ébola, en un centro de salud de Beni, Kivu del Norte, República Democrática del Congo, el 4 de mayo de 2019.
FOTO: EFE/EPA/HUGH KINSELLA CUNNINGHAM/ARCHIVO.

La transmisión del virus también golpea a las provincias de Bas-Uélé, Kivu del Norte y Kivu del Sur, aunque esta última lleva 83 días sin nuevos casos confirmados.

La RDC recibió el viernes pasado las primeras 16.520 vacunas Ervebo, diseñadas originalmente contra la variante Zaire del virus del Ébola, pero que han dado indicios en animales de una posible eficacia contra la cepa de Bundibugyo, causante del actual brote. EFE

¿Riesgo de ébola en la región? descartan casos en Brasil y Paraguay refuerza sus fronteras

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

EFEébolaCongo

Te puede interesar