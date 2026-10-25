Elecciones en Brasil: denuncian trabas al transporte público y la Justicia investiga posibles delitos electorales

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil anunció este domingo que la Policía Federal (PF) abrió una investigación para determinar si se cometieron delitos que obstaculizaron el transporte de votantes en el estado de Sergipe. Según Dennis Cali, director de Investigación y Combate al Crimen Organizado y la Corrupción de la PF, se investigan posibles delitos de "obstrucción del ejercicio del voto y ocultamiento de medios de transporte con el objetivo de perjudicar a los electores".

"En algunos estados, los tribunales regionales emitieron resoluciones que obligaban a garantizar el transporte. Todo esto sigue bajo investigación. Hasta el momento, hay una investigación abierta en Sergipe, mientras que en los demás estados las averiguaciones continúan", afirmó Cali.

Representantes del Ministerio de Justicia informaron que se están llevando adelante investigaciones sobre problemas de movilidad en ciudades de los estados de São Paulo, Alagoas, Piauí, Sergipe y Bahía.

El titular de la Secretaría Nacional de Políticas Penales, André Garcia, señaló que los organismos de seguridad investigan posibles irregularidades.

"Hay indicios, incluso porque existen decisiones judiciales que ordenan que las flotas de transporte circulen en determinadas capitales. En principio, se constató que algunos de estos vehículos fueron retenidos, lo que afectó la movilidad en ciertas ciudades. El caso está bajo investigación de la Policía Federal y de las policías estatales. Nuestra responsabilidad, como autoridades de seguridad pública, es investigar, determinar quiénes son los responsables y poner a disposición del Poder Judicial a quienes eventualmente hayan contribuido a impedir la circulación de estos autobuses y perjudicado el derecho de los ciudadanos a votar", afirmó.

El Ministerio de Justicia también presentó un balance de las incidencias registradas durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Según el informe, la infracción más frecuente fue la violación del secreto del voto, a raíz de los intentos de algunos electores de fotografiar o registrar de alguna manera su sufragio. La segunda incidencia más habitual fue la propaganda electoral en las inmediaciones de los centros de votación, conocida en Brasil como boca de urna, que consiste en intentar persuadir a los votantes para que elijan a un candidato determinado.

Más temprano, este domingo, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, ordenó ampliar el horario de votación de las 17:00 a las 19:00. La medida respondió a una solicitud presentada por la coalición del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que denunció dificultades en el transporte de votantes en tres municipios del estado de Bahía: Salvador, Feira de Santana y Lauro de Freitas.

En la ciudad de São Paulo, el Tribunal Regional Electoral (TRE) dispuso que se mantuviera el 100 % de la flota de transporte público, en los mismos niveles habituales de los días laborables. También ordenó conservar el porcentaje de vehículos de reserva que se utiliza normalmente durante esas jornadas. La resolución estableció, además, una multa de 100.000 reales que recaería personalmente sobre el alcalde, Ricardo Nunes (MDB), y el presidente de SPTrans, Victor Hugo Borges, en caso de incumplimiento.