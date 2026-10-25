¿Quién está ganando en las elecciones en Brasil?

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva llegaron a este balotaje de las elecciones en Brasil 2026 con un panorama sumamente reñido. Las últimas encuestas reflejaron un empate técnico entre los dos candidatos, dando una leve ventaja numérica a Bolsonaro, del Partido Liberal (PL) por encima de su contrincante del Partido de los Trabajadores (PT).

Las últimas encuestas de Datafolha y Quaest, publicadas este sábado, en la víspera de las elecciones, fueron los sondeos más recientes publicados.

En la encuesta de Datafolha, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro aparece con el 51 % de los votos válidos, frente al 49 % de Lula. El margen de error es de dos puntos porcentuales. Los votos válidos excluyen los de quienes declaran su intención de votar en blanco, anular el voto o no votar por ningún candidato. El cálculo es similar al que utiliza la Justicia Electoral para declarar al ganador de las elecciones. En el total de votos, el candidato del PL obtiene el 48 %, mientras que el candidato del PT alcanza el 47 %.

La encuesta midió parcialmente el impacto del debate organizado por TV Globo el viernes; parte de las entrevistas se realizó el sábado. En la ronda anterior de Datafolha, publicada el jueves pasado, ambos candidatos tenían el 50 % de las intenciones de voto válido. En el total de votos, Flávio aparecía con el 47 %, frente al 46 % de Lula.

Quaest mostró un escenario similar. Flávio tenía el 51 % de las intenciones de voto válido, frente al 49 % de Lula. Teniendo en cuenta el margen de error, que también es de dos puntos porcentuales, tanto por encima como por debajo, ambos están técnicamente empatados.

Para estimar los votos válidos, Quaest utiliza el modelo de likely voter (votante probable), que considera las intenciones de voto de la encuesta y la probabilidad de que los electores acudan a votar. El método calcula las probabilidades de participación de cada elector a partir de factores como su perfil, nivel de compromiso y motivación en estas elecciones.

En el total de votos, que incluye al sector del electorado que tiene intención de votar en blanco, anular el voto o no acudir a las urnas, el senador del PL obtiene el 46 %, frente al 45 % de Lula. Ambos candidatos subieron un punto porcentual con respecto a la encuesta anterior, publicada el jueves.

Persona votando en una cabina de votación durante la segunda vuelta de las elecciones de Brasil. Foto: Nelson Almeida/AFP.

Datafolha realizó el trabajo de campo entre el viernes y el sábado, con 4.050 entrevistas presenciales. La encuesta, encargada por TV Globo y el periódico Folha de Sao Paulo, tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %. Fue registrada ante la Justicia Electoral con el código BR-09540/2026.

Quaest también realizó el trabajo de campo entre el viernes y el sábado. La encuesta, encargada por el periódico O Globo y TV Globo, llevó a cabo 3.702 entrevistas presenciales. El estudio tiene un nivel de confianza del 95 %. Fue registrado ante la Justicia Electoral con el código BR-09158/2026.

Datafolha también publicó las cifras de votos válidos ajustadas según la propensión a votar. El modelo estadístico ajusta los resultados de Lula y Flávio teniendo en cuenta factores como la distancia al lugar de votación y la participación declarada por los electores en la primera vuelta.

En el segmento con alta propensión a votar, que reúne al 76 % de los electores, quienes viven cerca de su lugar de votación y acudieron a votar en la primera vuelta, la encuesta sitúa a Flávio con el 52 % de las intenciones de voto y a Lula con el 48 %.

¿A qué hora se puede conocer al ganador de las elecciones en Brasil?

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva votaron este domingo 25 de octubre en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil. Foto: EFE/AFP.

El conteo de votos de las elecciones en Brasil comenzará a partir de las 17:00 (hora de Brasilia y Uruguay). Los resultados por estado y municipio también estarán disponibles para los lectores en el mapa del recuento electoral.

Se calcula que los primeros resultados estén disponibles alrededor de las 18:00 horas de Brasilia y Uruguay.

Con información de O Globo/GDA