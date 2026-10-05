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El País Mundo

El expríncipe Andrés recurre a la Justicia británica para anular los allanamientos por el caso Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor presentó un recurso ante la Alta Corte de Londres tras las inspecciones policiales en sus residencias de Sandringham y Windsor. El hermano del rey no está inculpado.

05/10/2026, 09:25
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El príncipe Andrés, duque de York, reacciona a su llegada al tradicional servicio navideño de la familia real en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham, Norfolk, este de Inglaterra.
El expríncipe Andrés en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham, Norfolk, este de Inglaterra.
Foto: AFP

El expríncipe Andrés presentó un recurso ante la Justicia británica contra los allanamientos llevados a cabo por la policía en febrero, cuando fue arrestado en relación con el caso Epstein, informaron los servicios judiciales este lunes.

"El caso afecta a una petición presentada por Andrew Mountbatten-Windsor" en el marco de un recurso que busca "anular las órdenes de allanamiento emitidas por un juez del tribunal penal central el 18 de febrero de 2026", informó un portavoz.

Británicos celebran la destitución de Andrés, "anteriormente conocido como príncipe", y símbolo de escándalo

El jueves se celebrará una audiencia ante un juez de la Alta Corte de Londres, agregó la fuente, que confirmaba así una información aparecida en el diario The Telegraph.

Las acusaciones y el vínculo con Jeffrey Epstein

Andrés, de 66 años, fue detenido brevemente el 19 de febrero a raíz de sus vínculos con el fallecido delincuente estadounidense Jeffrey Epstein. Él siempre ha negado cualquier irregularidad cometida en relación con ese caso.

Los allanamientos tuvieron lugar en la residencia del hermano del rey Carlos III en Sandringham, en el este de Inglaterra, y en su anterior vivienda en Windsor, a unos 30 km al oeste de Londres.

Expríncipe Andrés y Jeffrey Epstein
Expríncipe Andrés y Jeffrey Epstein.
Foto: AFP.

El hermano del rey está siendo investigado por "incumplimiento en el ejercicio de una función pública", ya que se sospecha que transmitió documentos económicos confidenciales a Epstein cuando era enviado especial de Reino Unido para el Comercio entre 2001 y 2011.

Además, la policía indicó que estaba examinando una acusación de agresión sexual presentada contra él. Andrew Mountbatten-Windsor no ha sido inculpado hasta ahora.

Aislamiento de la familia real y antecedentes

Apartado de la familia real y despojado de sus títulos en 2025, se vio obligado a dejar la residencia de Royal Lodge, en Windsor, donde vivía desde hacía unos veinte años, y trasladarse a la finca privada del rey en Sandringham, en Norfolk.

El príncipe Andrés, Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell posando para una foto
El príncipe Andrés, Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell posando para una foto
Foto: US District Court - Southern Dis

El expríncipe fue acusado de agresiones sexuales por la estadounidense Virginia Giuffre cuando tenía 17 años. Giuffre se suicidó en abril de 2025, a los 41 años.

AFP

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