Justicia de EE.UU. revela supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein escrita antes de su muerte

Un juez federal de los Estados Unidos hizo pública este miércoles una nota de suicidio que habría sido escrita por el delincuente sexual Jeffrey Epstein semanas antes de su muerte en una prisión de Nueva York.

El documento, que permaneció bajo secreto judicial durante años, fue redactado supuestamente tras un primer intento fallido de quitarse la vida en julio de 2019. Su difusión reaviva la polémica y las dudas sobre las condiciones de reclusión del financiero en el Centro Correccional Metropolitano.

El contenido del manuscrito hallado en prisión

El texto fue revelado por el magistrado Kenneth Karas, perteneciente al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, luego de una petición formal presentada por el periódico The New York Times. Según los antecedentes del caso, el compañero de celda de Epstein aseguró haber encontrado el mensaje oculto dentro de un libro, poco después de que el magnate intentara suicidarse por primera vez a fines de julio de 2019.

En las breves líneas manuscritas, el financista se defiende de las acusaciones por las que esperaba ser juzgado. "Me investigaron durante meses... ¡¡¡No encontraron NADA!!!", redactó el delincuente sexual convicto. El escrito refleja una postura de rechazo al proceso judicial y una decisión tomada sobre su propio destino: "Es un regalo poder elegir el momento de decir adiós".

El cierre de la misiva mantiene un tono desafiante frente a la situación legal que enfrentaba el empresario. "¿Qué quieres que haga? ¡¿Ponerme a llorar?! No es gracioso... ¡¡NO VALE LA PENA!!", concluye el documento que estuvo bajo custodia judicial en California como parte de un proceso penal paralelo contra quien compartía la celda con el magnate.

Una nota sin fecha ni verificación, supuestamente una nota de suicidio dejada por el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein Foto: AFP/United States District Judge

Interrogantes sobre la seguridad en la cárcel de Nueva York

Aunque la autenticidad de la nota no ha sido confirmada de forma oficial por peritos calígrafos, su publicación ocurre en un contexto de persistentes cuestionamientos sobre el caso Epstein. El financiero, de 66 años, falleció en agosto de 2019 mientras aguardaba el inicio de un juicio por cargos de tráfico sexual de menores. Si bien la autopsia determinó que la causa del deceso fue un suicidio por ahorcamiento, el entorno del caso ha estado marcado por irregularidades.

Jeffrey Epstein en un folleto sobre delincuentes sexuales FOTO: AFP / DEPARTAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE FLORIDA

La investigación posterior sobre su muerte reveló diversas negligencias de seguridad dentro del recinto carcelario neoyorquino. Entre los puntos más críticos señalados por los investigadores se encuentran la falta de funcionamiento de las cámaras de CCTV en el sector donde se encontraba el detenido y el incumplimiento de las rondas de vigilancia obligatorias por parte de los guardias. Estas fallas alimentaron diversas teorías que ponen en duda la versión oficial de los hechos presentada por las autoridades federales.

El caso de Epstein ha seguido sacudiendo la política estadounidense y británica, ya que se han publicado documentos relacionados con la extensa investigación sobre la vida del delincuente sexual en los meses anteriores.

Con información de AFP