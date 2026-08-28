Detrás de la tragedia de Nepal: el enorme bloque de hielo que cayó desde 5.200 metros y arrasó todo a su paso

Un enorme bloque de hielo que cayó a un río desde un glaciar a miles de metros pudo haber provocado el desastre en Nepal y el Tíbet que ha dejado cientos de muertos y más de mil desaparecidos. Esa es la conclusión a la que llevaron el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y China.

“Se trató de un derrumbe glaciar y un flujo de detritos”, dijo ayer jueves el USGS, que inicialmente relacionó el origen de la tragedia con un terremoto de magnitud 4,4 en Nepal y, más tarde, con un deslizamiento de tierra.

Por su parte, expertos del ministerio chino de Recursos Naturales determinaron mediante imágenes de satélite que el desastre se originó por el desprendimiento de una masa de hielo en una zona glaciar de Nepal situada a entre 5.200 y 5.500 metros de altitud.

“Un gran trozo de glaciar se desprendió desde unos 5.200 metros (...) y cayó en un valle”, explicó por su parte Simon Cox, científico principal del instituto neozelandés GNS Science. “Se transformó en una masa arrolladora de detritos (...) que arrastró rocas, sedimentos, árboles y todo lo que se interponía en su camino, y lo lanzó a toda velocidad por el cañón”, explicó a la AFP.

Un militar rescata a un hombre atrapado tras los deslizamientos de tierra en la frontera entre Nepal y el Tíbet. Foto: AFP

El muro de agua impactó primero un puesto fronterizo, tal como documentan unas imágenes escalofriantes de una cámara de seguridad que muestran una masa de lodo enterrando la zona mientras la gente huye ante su avance.

Luego siguió su curso río abajo hacia Nepal, inundando pueblos y derribando puentes y edificios.

El colapso del glaciar fue lo suficientemente grande como para registrarse como un evento sísmico, que inicialmente fue confundido con un terremoto. Sin embargo, tras un análisis más detallado, el USGS de Estados Unidos determinó “que el evento sísmico fue, en realidad, un colapso glaciar y un flujo de escombros, y que no se había producido ningún terremoto”. El colapso se registró como un “evento sísmico” de magnitud 5,2.

Calcular exactamente cuánta parte del glaciar se derrumbó llevará tiempo, dijo Cox, pero podría oscilar entre “medio millón de metros cúbicos y decenas de millones de metros cúbicos”.

Dado que la zona afectada es en gran parte inaccesible, los expertos utilizan cualquier medición disponible en el terreno e imágenes satelitales “tomadas antes y después” para reconstruir el desastre, explicó Lauren Vargo, glacióloga de la Universidad Victoria de Wellington, en Nueva Zelanda.

Algunos expertos sugirieron que pudo haberse producido una inundación por desborde violento de un lago glaciar (GLOF), un riesgo creciente a medida que los glaciares se derriten debido al cambio climático. Esto ocurre cuando una frágil pared de escombros que retiene un lago formado por el derretimiento del glaciar se derrumba repentinamente, liberando el agua que se encuentra detrás.

Sin embargo, otros expertos indicaron que no detectaron la presencia de lagos glaciares cerca del lugar del colapso e indicaron que el agua acumulada debajo del glaciar podría haber caído en cascada junto con el bloque que se desprendió.

Casas quedaron anegadas de lodo tras unas inundaciones repentinas en Devghat, en el distrito nepalí de Nuwakot. Foto: AFP

Alerta

Las autoridades nepalíes recibieron la primera notificación de una inundación alrededor de las 9.00 locales y comenzaron a alertar a las zonas situadas a lo largo del río Bhote Khoshi.Sin embargo, no está claro cuántas personas recibieron la advertencia, ni cuánto tiempo habrían tenido para reaccionar.

“La realidad es que, si te encuentras en una comunidad situada debajo de un gran glaciar y, potencialmente, de un lago glaciar donde podría ocurrir una GLOF, en cierta medida es una bomba de relojería”, indicó Adrian McCallum, glaciólogo de la Universidad de Sunshine Coast, en Australia.

E incluso para quienes reciben una alerta, las opciones son limitadas, señaló Hatim Sharif, hidrólogo de la Universidad de Texas en San Antonio.

“Correr no servirá de nada”, ni tampoco intentar huir en vehículo, explicó a la AFP, ya que el lodo y el agua que se desplazan a gran velocidad forman una combinación letal como concreto líquido”.

La única solución es subir a una colina, de al menos seis metros, estimó.

Aunque es difícil atribuir de inmediato cualquier evento glaciar específico al cambio climático, el calentamiento del planeta representa una presión constante sobre estos ríos de hielo, según los expertos. Los glaciares están en retroceso en todo el mundo, lo que genera riesgos de desastres, pero también priva a las comunidades situadas río abajo de fuentes de agua vitales. “La mejor manera de mitigar el riesgo sería reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento”, dijo Vargo.

Viviendas bajo agua tras inundaciones en Nepal. Foto: Agencia EFE.

Registran casi 400 muertos y más de 1.400 desaparecidos

Equipos de rescate buscaban ayer jueves a al menos 1.468 desaparecidos en la frontera entre Nepal y la región autónoma china de Tíbet, tras las repentinas inundaciones y deslizamientos de tierra que dejaron al menos 392 muertos y pueblos enteros arrasados.

Más de 24 horas después de la catástrofe, un experto advirtió del riesgo de nuevas inundaciones después de que una crecida de una fuerza arrolladora similar a la de un tsunami arrasó pueblos enteros, se tragara casas y derribara puentes y represas.

Un aterrador video de vigilancia tomado desde el lado chino muestra cómo, el miércoles por la mañana, un torrente de lodo y escombros engulle un edificio de varios pisos mientras decenas de personas corren para salvar sus vidas. Las autoridades de Nepal recuperaron los cuerpos de 389 personas y hay 910 desaparecidos, incluyendo 517 turistas extranjeros. Del lado chino, en el Tíbet, donde está vetado el acceso a la prensa extranjera, los medios estatales reportaron tres muertos por el desastre causado por “aludes de lodo” en el paso fronterizo de Gyirong e informaron que hay 558 personas desaparecidas, incluidos 260 extranjeros.

El destructivo torrente de agua y lodo fue provocado por el derrumbe parcial de un glaciar, de tal violencia que fue registrado como un “evento sísmico” de magnitud 5,2, según explicó el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS). Los científicos afirman que el cambio climático provoca el derretimiento de los glaciares en todo el mundo.