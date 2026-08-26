¿Cuáles son las hipótesis detrás de la gran inundación en Nepal y la zona fronteriza de China?

Nepal sufrió este miércoles una inmensa inundación que ha golpeado con fuerza el norte del país, especialmente el distrito de Rasuwa, en la provincia de Bagmati, cerca de la frontera con el Tíbet. Por el momento dejó al menos 160 muertos y unos 800 desaparecidos.

Varias imágenes de cámaras de seguridad muestran cómo pequeños pueblos enteros, embalses, puentes y otras infraestructuras son arrasadas completamente cuando el río que los atraviesa crece de golpe, mientras decenas de personas corren intentando huir de las inundaciones.

¿Qué pasó?

Las autoridades del país siguen evaluando el origen de la riada, ya que hay más de una hipótesis. Algunos expertos señalan que la zona ya es propensa a desastres climáticos, pero que el calentamiento global los empeora.

Según la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), sobre las 8:40 horas un desprendimiento de un glaciar en el Tíbet a unos 20 km al noreste del paso de Rasuwagadhi (frontera entre Nepal y China) provocó una riada masiva de lodo y sedimentos en el río Lhende.

Media hora despúes, la masa de agua llegó al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza Rasuwagadhi y otras localidades, según fuentes oficiales. El agua llegó también a territorio chino.

No obstante, el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, afirmó de forma preliminar que un terremoto ocurrido a las 8:37 horas -minutos antes del desprendimiento del glaciar- habría provocado un gran deslizamiento de tierra, bloqueando el curso del río y originando después la inundación.

A su vez, el Servicio Geológico de Estados Unidos informó a su vez de un seísmo de magnitud 4,4, pero luego revisó el evento y concluyó que se trató de un deslizamiento de magnitud 5,2 y situó su origen a unos 55 kilómetros de al noroeste de Kodari.

Rescatistas transportan a una mujer tras la riada en Nepal. Foto: EFE

Riesgo de una nueva crecida

Las inundaciones y los deslaves son frecuentes en la temporada del monzón durante el verano boreal en Nepal y en todo el sur de Asia, pero según los científicos, el cambio climático aumenta la intensidad y la frecuencia de este tipo de fenómenos.

Qianggong Zhang, un responsable del Centro para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) encargado de riesgos climáticos y ambientales, dijo que existe el riesgo de una segunda crecida por cuenta de "un bloqueo en la parte alta del río fronterizo entre Nepal y China".

Con información de EFE y AFP