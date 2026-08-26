Inundación repentina en Nepal deja al menos 16 muertos y casi 400 peregrinos desaparecidos rumbo al Tíbet

Al menos 16 personas murieron y casi 400 peregrinos permanecían este miércoles sin contacto en Nepal después de que una riada repentina alcanzase a varias localidades y dañara carreteras y otras infraestructuras cerca de la frontera con el Tíbet (China).

El portavoz de la Policía de Nepal en la provincia de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, confirmó a EFE que hasta el momento se han contabilizado 16 fallecidos, aunque las autoridades temen que la cifra aumente.

El director general de la compañía Touch Kailash Travels, Bashu Kumar Adhikari, dijo que se ha perdido el contacto con 390 peregrinos que se encontraban en Nepal camino de cruzar hacia el Tíbet para participar en el Kailash Mansarovar Yatra. “La mayoría son indios. Sus identidades aún no han sido verificadas”, afirmó.

Según la Junta de Turismo de Nepal (NTB), al menos 384 viajeros figuran como desaparecidos. Entre ellos hay 93 ciudadanos nepalíes y 291 extranjeros, de acuerdo con un recuento elaborado a partir de datos de distintas agencias de viajes. El desglose incluye a 105 ciudadanos indios, 37 indios no residentes, 17 malasios, 12 británicos, cuatro sudafricanos, tres estadounidenses, un australiano y un neerlandés, mientras las autoridades tratan de confirmar la nacionalidad de otras 111 personas.

Cada año, miles de personas viajan al monte Kailash y al lago Mansarovar, en el Tíbet, durante una peregrinación considerada sagrada por hindúes, budistas y jainistas.

Rescatistas transportan a una mujer tras la riada en Nepal. Foto: EFE

El portavoz del Ejército de Nepal, Rajaram Basnet, declaró a EFE que al menos 29 personas habían sido rescatadas tras el desborde del río Bhote Koshi.

Basnet señaló que seis helicópteros del Ejército y otros ocho operados por empresas privadas fueron desplegados para las labores de búsqueda y rescate.

“Es difícil evaluar los daños en este momento, pero es posible que tanto los daños como el número de víctimas sean considerables”, afirmó.

La riada —crecida repentina de un río que provoca inundaciones— golpeó a primera hora del miércoles el distrito de Rasuwa, donde afectó pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas e interrumpió el tránsito por una de las principales rutas terrestres entre Nepal y el Tíbet.

La masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales.

Las autoridades movilizaron a los cuerpos de seguridad y equipos de emergencia mientras trataban de determinar el alcance de los daños y localizar a las personas que permanecían sin contacto.

Rescatistas transportan a una mujer tras la riada en Nepal. Foto: EFE

Nepal atribuye a un terremoto el origen de la riada masiva en la frontera con China

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, atribuyó de forma preliminar a un terremoto la riada que este miércoles alcanzó de forma violenta a varias localidades del norte del país, al señalar que el sismo habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el cauce del río Bhote Koshi.

“Un terremoto ocurrió a las 8:37 de hoy y, debido a ello, se produjo un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el río, lo que parece haber causado la inundación”, dijo Khanal durante una reunión en la Cámara de Representantes en Katmandú, según recogió el medio local Ratopati.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró a las 02:52 GMT un sismo de magnitud 4,4, con epicentro unos 77 kilómetros al noroeste de la localidad nepalí de Kodari y a una profundidad de 10 kilómetros.

Con información de EFE