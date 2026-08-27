Nepal eleva a casi 300 los muertos tras inundaciones masivas y registra más de 1.400 desaparecidos

La autoridades de Nepal aumentaron este jueves a 289 la cifra de fallecidos tras la riada masiva provocada por el desbordamiento del río Bhote Koshi, aunque es probable que el número siga actualizándose a medida que avance el trabajo de los rescatistas.

La inundación afectó a varias localidades durante la jornada de este miércoles. Un portavoz de la Policía nepalí, Abhi Narayan Kafle, señaló que las autoridades han rescatado con vida a 445 personas en las ultimas horas, entre ellas 27 extranjeros.

Vista aérea de las inundaciones en Nepal. Foto: CCTV/EFE.

Siguen las labores de rescate en la zona del desastre

Según el último balance de la Junta de Turismo de Nepal (NTB), al menos 644 turistas registrados en la zona del desastre siguen desaparecidos, de los cuales 127 son de nacionalidad nepalí y 517 extranjeros, principalmente de la India (178), Estados Unidos (65), Ucrania (53), Malasia (51) y Australia (35).

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, afirmó este jueves que Nepal les ha notificado la desaparición de cerca de 100 de sus nacionales en la zona del desastre, aunque el documento preliminar de Katmandú no los ha registrado por el momento.

Viviendas bajo agua tras inundaciones en Nepal. Foto: Agencia EFE.

El Ejército y las fuerzas de seguridad de Nepal rescataron a primera hora de la mañana a 123 personas que se encontraban atrapadas o incomunicadas en las zonas anegadas de la cuenca arrasada en el distrito de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet.

Los equipos militares trabajan para trasladar a los extranjeros en helicóptero a a Katmandú mientras siguen tratando de localizar más grupos de supervivientes.

Gran parte de las víctimas, según reportan las autoridades, se encuentran a kilómetros de la zona de origen de la riada, arrastradas hasta la parte baja del río bajo una enorme masa de agua, lodo, piedras y la infraestructura de varias localidades.

China por el momento ha reportado tres fallecidos y 558 personas con las que se ha perdido el contacto en el condado tibetano de Gyirong, lo que elevaría el balance provisional conjunto a más de 290 muertos y unos 1.400 desaparecidos.

Agencia EFE